Premier League: Martinelli et Arsenal enfoncent encore le Leeds de Bielsa

Gabriel Martinelli a brillé et inscrit un doublé lors de la victoire d’Arsenal contre Leeds (4-1) ce samedi, lors de la 18e journée de Premier League. Les Gunners s’installent dans le top 4 alors que l’équipe entraînée par Marcelo Bielsa se rapprochent de la zone de relégation.

La mine déconfite de Marcelo Bielsa au moment de regagner le vestiaire pour la mi-temps en disait long. Après la déroute contre Manchester City (7-0), Leeds a subi une nouvelle correction ce samedi contre Arsenal (4-1). Une rencontre pliée dès la fin de la première période.

Les Peacocks s’enfoncent vers le bas du classement de la Premier League alors qu’une majorité des matchs de la 18e journée ont été reporté en raison d’une flambée de cas de Covid-19.

Martinelli régale avec un joli doublé

Longtemps gêné par les pépins physiques et notamment une longue blessure au genou, Gabriel Martinelli confirme semaine après semaine toute l’étendue de son talent. Ce samedi, le Brésilien de 20 ans a été le meilleur joueur du match entre Arsenal et Leeds.

Après une récupération haute des Gunners dans le camp des locaux, le phénomène formé à Ituano a bien suivi l’offensive des Londoniens. Et pendant que Granit Xhaka réclamait un coup-franc à l’entrée de la surface, Gabriel Martinelli a envoyé une mine sous la barre du Français Illan Meslier pour inscrire le 7000e but d’Arsenal en première division (1-0, 16e).

En forme depuis son retour dans le onze de Mikel Arteta, l’ailier brésilien a ensuite profité des errances défensives des Peacocks pour doubler la mise en lancer son équipe vers un succès tranquille.

Servi en profondeur passe une passe verticale de Granit Xhaka à ras-de-terre, le Brésilien a bien résisté au retour du défenseur de Leeds avant de conclure d’un petit ballon piqué au-dessus d’un Illan Meslier impuissant (2-0, 28e). Gabriel Martinelli reste sur quatre buts et deux passes décisives lors de ses six derniers matchs en Premier League.

Arsenal se rapproche du podium

Victorieux de ses deux derniers matchs en championnat contre Southampton (3-0) et West Ham (2-0), les Gunners n’ont pas levé le pied après le deuxième but de Gabriel Martinelli. A quelques minutes de la mi-temps, Bukayo Saka a clos le suspense avec un peu de chance.

Le prodige des Three Lions et d’Arsenal a vu sa frappe déviée finir au fond des filets (3-0, 42e). Si Granit Xhaka aurait pu écoper d’un carton rouge pour une grosse semelle, le Suisse s’en est bien tiré et les Londoniens n’ont pas trop tremblé. Le penalty obtenu par Joe Gelhardt et transformé par Raphinha n’a rien changé (3-1, 75e) n’a rien changé et Emile Smith-Rowe a marqué le dernier but de cette rencontre sur une passe de Martin Odegaard (4-1, 83e).

Grâce à ce troisième succès consécutif en Premier League, Arsenal conforte sa quatrième place du classement et prend provisoirement quatre points d’avance sur son premier poursuivant West Ham.

Un écart qui pourrait avoir son importance en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mieux, les Gunners ne sont plus qu’à cinq unités du podium et de la troisième place détenue par Chelsea (mais un match en moins pour les Blues).

Leeds glisse vers la zone rouge

Dans la seconde partie de tableau, Leeds connait une très mauvaise passe. Cette troisième défaite d’affilée après celle contre City (7-0) et Chelsea (3-2) complique encore un peu la tâche de Marcelo Bielsa. Passé proche d’un billet en Conference League en fin de saison dernière, l’entraîneur argentin a plus de mal en 2021-2022.

Leeds occupe une dangereuse 16e place en Premier League et ne possède que cinq points d’avance sur la zone de relégation. Pire, le premier relégable Burnley a désormais trois matchs en retard sur les Peacocks. L’avenir s’assombrit pour "El Loco" alors que son équipe défiera Liverpool lors du Boxing Day puis Aston Villa avant de recevoir les Clarets dans un duel pour le maintien.

Pas forcément une bonne nouvelle pour le technicien argentin avant d’éventuelles négociations pour prolonger son contrat qui s’achèvera en juin prochain. D’ici-là, le Leeds de Marcelo Bielsa devra se reprendre. Du côté d’Arsenal on espèrera encore se battre pour le podium.