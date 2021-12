Premier League: Leeds sanctionné parce que ses joueurs ont "encerclé" l’arbitre contre Chelsea

Après un penalty accordé à Chelsea dans le temps additionnel le 11 décembre dernier (3-2), les joueurs de Leeds s’en étaient pris à l’arbitre. Une colère collective qui coûte finalement une amende de 23.000 euros au club de Bielsa.

Le déplacement à Stamford Bridge aura décidément été douloureux pour les Peacocks. Défaits dans le temps additionnel (3-2) alors qu’ils venaient tout juste d’égaliser et qu’ils traversent une période infructueuse, les hommes de Bielsa ont en plus été condamné pour leur comportement au moment du dernier penalty accordé à Chelsea et transformé par Jorginho.

Une bagarre générale évitée de peu

"Leeds a été condamnée à une amende de 20.000£ (environ 23.000€) pour une infraction à la règle E20.1 de la FA qui s’est déroulée à la 93e du match de Premier League contre Chelsea le samedi 11 décembre 2021", écrit la Fédération anglaise dans un communiqué publié ce lundi. Lorsque M.Kavanagh avait sifflé un second penalty pour les Blues après une faute légère de Koch sur Rüdiger, les visiteurs avaient dégoupillés, passant même tout proche d’une bagarre générale au coup de sifflet final.

"Leeds United a admis une pas avoir réussi à ce que les joueurs se comportent de manière ordonnée lorsqu’ils ont entouré l’arbitre et a accepté la sanction", ajoute la FA alors que le club n’a pas encore publiquement communiqué sur cet incident. Fidèle à ses habitudes, Marcelo Bielsa n’est pas entré dans la polémique après la rencontre: "Je ne donne jamais d'opinion, quoi que l'arbitre décide, ça me va."

Leeds en grand danger

Depuis cette défaite rageante, Leeds a encaissé une véritable claque face à Manchester City (7-0) avant de subir une nouvelle lourde défaite, face à Arsenal à domicile (4-1). La moitié du championnat quasiment écoulé, les Peacocks ne sont que 16es de Premier League après cinq longueurs d’avance sur le premier relégable. Les temps sont décidément dur pour le 9e du dernier championnat.