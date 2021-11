Premier League: Arsenal améliore sa série, Conte accroché pour sa première avec Tottenham

Arsenal l’a emporté face à Watford, ce dimanche, lors de la 11e journée de Premier League (1-0). De quoi replacer les Gunners dans le peloton de tête. Pour sa première en championnat à la tête de Tottenham, Antonio Conte a vu son équipe accrochée à Everton (0-0). Leeds et Leicester se sont neutralisés au terme d'un match intense (1-1).

Arsenal enchaîne grâce à Smith-Rowe

Il faut remonter au 28 août pour trouver la dernière défaite d’Arsenal. C’était sur la pelouse de Manchester City (5-0), alors que le mercato n’était pas encore terminé. Depuis, les Gunners enchaînent les bons résultats. Voilà deux mois et demi (et dix matchs de rang) que les joueurs de Mikel Arteta n’ont plus perdu. Sur aucun tableau. Une belle dynamique confirmée face à Watford, ce dimanche, lors de la 11e journée de Premier League (1-0). Un succès décroché grâce à un but d’Emile Smith-Rowe à l'Emirates Stadium (56e). Son cinquième de la saison (toutes compétitions confondues). Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu ouvrir le score plus tôt, mais son penalty a été stoppé par Ben Foster en première période.

Grâce à ce nouveau succès mérité (14 tirs à 7, 61% de possession), le club londonien, qui en est à quatre victoires de rang, se retrouve 5e du classement, à égalité de points avec West Ham, 4e, qui compte un match en moins. De quoi passer la trêve internationale au chaud, avant de se déplacer à Liverpool pour un choc à Anfield lors de la prochaine journée (20 novembre). Watford, qui a terminé à dix après l’exclusion tardive de Juraj Kucka, est 17e.

Conte débute par un nul avec Tottenham

Il a fêté son baptême par une petite victoire contre le Vitesse Arnhem, jeudi en Ligue Europa Conférence (3-2). Mais Antonio Conte n’a pas réussi à faire la même chose pour sa première à la tête de Tottenham en Premier League. Au terme d’un match accroché, les Spurs ont été tenus en échec sur le terrain d’Everton (0-0). S’ils ont eu la maîtrise du ballon (56%), les Londoniens n’ont pas réussi à se montrer vraiment dangereux à Goodison Park. La faute à une maladresse coupable dans les derniers gestes (8 tirs, aucun cadré).

Les Toffees ont cru bénéficier d’un penalty à l’heure de jeu, après une sortie d’Hugo Lloris dans les pieds de Richarlison. Mais l’arbitre est revenu sur sa décision après l’intervention du VAR. Sans Tanguy Ndombélé, entré seulement en fin de match, Tottenham s’est montré à nouveau décevant face aux joueurs de Rafael Benitez, qui restaient sur trois défaites consécutives. Après ce nul poussif, les Spurs sont 9es du classement. Everton, qui a terminé à dix après un tacle dangereux de Mason Holgate, est juste derrière à la 11e place.

Leeds et Leicester se neutralisent

Le score ne reflète pas l’intensité du spectacle proposé ce dimanche à Ellan Road. Dans une ambiance électrique, Leeds et Leicester se sont séparés sur un match nul (1-1). Mais la rencontre a accouché d’une pluie d’occasions franches. Les hommes de Marcelo Bielsa ont frappé à 18 reprises, alors que les Foxes ont tenté 9 fois leur chance. Raphinha a ouvert le score à la 26e, deux minutes avant que Harvey Barnes n’égalise d’un superbe enroulé en lucarne (28e). Largement dominateurs, les Whites ont de quoi nourrir des regrets après une telle prestation. Mais Leicester est aussi passé tout près du hold-up sur un but d’Ademola Lookman, refusé pour un hors-jeu in-extremis (67e). Après ce résultat, Leeds est 15e du classement. Leicester pointe au 12e rang.