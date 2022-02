Aston Villa: Coutinho assure ne rien regretter de son passage au Barça

Parti en prêt à Aston Villa en janvier dernier, Philippe Coutinho s’épanouit de nouveau en Premier League. Malgré son échec au FC Bracelone, le Brésilien assure ne pas regretter son passage chez les Catalans.

En cassant sa tirelire à l’hiver 2018 pour s’attacher les services de Philippe Coutinho, le FC Barcelone pense alors pouvoir combler le départ de Neymar, parti au PSG quelques mois auparavant. Mais la mayonnaise ne prend pas et le milieu offensif peine à se montrer aussi décisif qu’à Liverpool.

En 2022, le Brésilien choisit Aston Villa pour se relancer dans le cadre d’un prêt. Durant un entretien avec ESPN, il confie ne pas regretter d’avoir quitté les Reds et ainsi avoir réalisé un de ses principaux objectifs: "Il y a des moments où vous devez prendre des décisions, et l’un de mes plus grands rêves était de jouer pour Barcelone. A ce moment-là, j’avais une décision à prendre et je ne la regrette pas."

Son retour en Premier League

En attendant d'éventuellement rentrer au Camp Nou, Coutinho retrouve du temps de jeu et ses sensations d’avant en Angleterre. Auteur de deux buts et deux passes décisives en cinq rencontres de championnat, le joueur de 29 ans a partagé sa satisfaction d’avoir retrouvé ce championnat qui lui réussit bien: "Je suis très heureux. C’était un de mes souhaits, revenir jouer ici en Angleterre et jouer en Premier League une fois de plus. J’ai cette opportunité et je suis très heureux."

En plus de cela, le Brésilien a pu retrouver son ancien coéquipier à Liverpool Steven Gerrard, désormais entraîneur d’Aston Villa. Des retrouvailles le comblant de joie: "Je l’ai toujours admiré (…) Ce fut un honneur de faire partie de sa carrière en tant que joueur, et maintenant, en tant qu’entraîneur, je me sens encore plus honoré."

Un plaisir partagé, le coach anglais expliquait il y a quelques jours à quel point Coutinho est un joueur différent des autres: "Sa vision et sa perception… si vous n’aimez pas regarder ça, vous devriez arrêter de regarder le football."