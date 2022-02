Aston Villa: Gerrard appelle les détracteurs de Coutinho à "arrêter de regarder le football"

N’ayant plus d’avenir au FC Barcelone, Philippe Coutinho a choisi de rejoindre Aston Villa en janvier dernier, dans le cadre d’un prêt. Une aventure réussie pour le moment: son coach Steven Gerrard lui réserve des éloges, les supporters lui ont déjà consacré un chant.

La Premier League et Philippe Coutinho, une histoire d’amour qui n’aurait peut-être jamais dû s’arrêter. Brillant durant son passage entre 2013 et 2018 à Liverpool, le milieu offensif est parti tenter sa chance au FC Barcelone. Un choix peu fructueux puisqu’il n'a jamais retrouvé le niveau montré chez les Reds. Pas dans les plans de Xavi, le Brésilien a saisi l’opportunité Aston Villa où il a retrouvé son ancien coéquipier Steven Gerrard, désormais sur le banc.

Pour son premier match, Coutinho a permis aux Vilains d’arracher un match nul face à Manchester United en inscrivant sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. Mercredi contre Leeds, il a encore briller avec deux passes décisives et un but. Une performance n’ayant pas échappé à son coach, qui tenait à envoyer un message aux personnes n’aimant pas le joueur: "Sa vision et sa perception... si vous n’aimez pas regarder ça, vous devriez arrêter de regarder le football."

Le chant des supporters

À peine arrivé, le milieu offensif s’est déjà mis dans la poche les fans d’Aston Villa. À tel point que ces derniers ont préparé un chant en son honneur: "Il est allé au Barça, il a gagné le championnat en Espagne. Il est allé au Bayern Munich, il a fait la même chose. Il est magique. Son nom est Philippe Coutinho."

S’il encore tôt pour savoir si les Anglais feront le nécessaire pour s’attacher définitivement les services du joueur, Steven Gerrard est de son côté heureux de voir Philippe Coutinho retrouver de sa superbe: "Il semble heureux, nous lui avons donné l’occasion d’aller apprécier à nouveau son football." Ce n'est peut-être qu'un début.