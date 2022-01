Premier League: Aston Villa punit Manchester United avec un Coutinho déjà canon

Privé de Cristiano Ronaldo, Manchester United s'est sabordé face à Aston Villa ce samedi (2-2) après avoir mené 2-0. Pour son premier match, Philippe Coutinho s'est déjà montré ultra décisif.

Pas de coup double pour Manchester United. Vainqueur d'Aston Villa lundi dernier en FA Cup, les Red Devils n'ont pas remis ça ce samedi en championnat (2-2). Privés de Cristiano Ronaldo, les Mancuniens ont pourtant pu compter sur un autre Portugais pour bien entamer cette affiche de la 22e journée. Titulaire et capitaine, Bruno Fernandes a mis son équipe sur la bonne voie sur un coup franc rapidement joué, bien aidé par l'énorme faute de main d'Emiliano Martinez, le portier des Villans.

Manchester United aurait pu faire le break dans la foulée, mais Mason Greenwood a buté par deux fois sur Martinez, bien plus sûr dans ses interventions. Dans l'autre but, David De Gea s'est montré solide devant les attaquants d'Aston Villa et Lucas Digne, très offensif pour sa première avec son nouveau club. Mais les Red Devils ont réussi à faire le break après l'heure de jeu, contre le cours du jeu de ce deuxième acte, grâce à Bruno Fernandes, encore lui. Sur une passe mal assurée de Morgan Sanson, le Portugais ne s'est pas fait prier pour doubler la mise.

Coutinho a tout changé

Mais la soirée des Red Devils a tourné au cauchemar après l'entrée de Philippe Coutinho. La recrue d'Aston Villa n'a mis que 10 minutes à se montrer décisif, en offrant le but de l'espoir à Jacob Ramsey pour sa première réalisation à Villa Park. Cinq minutes plus tard, le binome a fait plier Raphaël Varane et la défense mancunienne. Sur un centre du gamin de 20 ans, le joueur prêté par le Barça s'est jeté pour égaliser.

Une réaction d'orgueil qui maintient Villa dans le ventre mou de la Premier League (13e). En revanche, cette nouvelle désillusion est un coup dur pour Manchester United, qui reste bloqué à la septième place, à cinq points de la quatrième place et de West Ham, qui reçoit Leeds ce dimanche (à suivre dès 15 heures sur RMC Sport 1).