Aston Villa: moqué pour son accent, Unai Emery a révisé son anglais grâce à Peaky Blinders

Officiellement intronisé entraîneur d'Aston Villa ce vendredi, Unai Emery fait son grand retour en Premier League. Ambitieux, l'Espagnol a confié sa volonté de "remporter un trophée" avec les Villans. Il a également été interrogé sur son accent et son visionnage de la série Peaky Blinders pour progresser.

Unai Emery s'apprête à relever un nouveau défi en Angleterre. L'ancien coach de Séville, du PSG et de Villarreal a été nommé sur le banc d'Aston Villa en début de semaine. Ce vendredi, le successeur de Steven Gerrard a expliqué son ambition, avec déjà un objectif principal : se sortir de la mauvaise passe dans laquelle les Villans sont englués en Premier League (16e à un point de la zone rouge).

Pour sa première conférence de presse en tant que manager du club de Birmingham, en amont du match face à Manchester United dimanche (15 heures), le Basque de 51 ans a salué "le projet" de l'équipe et affirmé vouloir l'améliorer grâce à son expérience. "Mon rêve, a-t-il précisé, est de remporter un trophée avec Aston Villa. C'est mon challenge personnel pour commencer. Ensuite, mon deuxième rêve est de jouer en Europe."

Peaky Blinders lui a permis de "s'améliorer" dans sa compréhension de l'anglais

Interrogé sur son expérience à Arsenal, Unai Emery a affirmé vouloir mettre à profit cette connaissance de la Premier League, et sa meilleure maîtrise de la langue anglaise par rapport à sa première aventure londonienne. C'est d'ailleurs sur son accent que les journalistes britanniques n'ont pas manqué de rebondir, lui demandant notamment s'il n'avait pas opté pour la difficulté en révisant son anglais devant la série Peaky Blinders, qui se déroule à Birmingham.

"C'est si dur !", a-t-il plaisanté avant d'ajouter, un brin gêné : "mais je suis ambitieux aussi sur cet aspect-là ! Je préfère regarder une série difficile à comprendre comme celle-là au niveau de la langue, cela me permet de m'améliorer plus vite et de mieux comprendre les habitants de Birmingham."

Cet été, lors d'un match amical entre Villarreal et Southampton, alors qu'il coachait encore le Sous-marin jaune, le technicien avait été pris à partie par des supporters anglais moquant son accent, leur répondant simplement par... un doigt d'honneur. Une scène qui, grâce à Peaky Blinders, ne se répètera peut-être plus ?