Aston Villa: Unai Emery va "parler" à Emiliano Martinez de ses célébrations

L’entraîneur d’Aston Villa Unai Emery a salué vendredi le triomphe de son gardien de but Emiliano Martinez en Coupe du monde avec l’Argentine. Le coach espagnol n’a pas échappé non plus à une question sur son attitude lors des célébrations avec l’Albiceleste.

Aston Villa attend son champion du monde. Le club anglais, 12e de Premier League, s’apprête à retrouver dans quelques jours le gardien de but argentin Emiliano Martinez, sacré dimanche face à l’équipe de France à l’issue d’une finale d’anthologie. "Nous sommes très fiers de lui, il a gagné la Coupe du monde avec son équipe nationale, a commenté son coach Unai Emery vendredi en conférence de presse. Il a été formidable, les fans d'Aston Villa doivent être fiers de lui. Il revient la semaine prochaine mais maintenant il se repose après de grandes émotions et son gros travail."

"Quand vous ressentez une grosse émotion, c'est difficile de se contrôler"

Difficile cependant de dissocier le sacre d’Emiliano Martinez de ses multiples provocations à l’égard des Bleus et en particulier de Kylian Mbappé lors des célébrations de l’Albiceleste au stade de Lusail mais aussi en Argentine devant les fans. Ces chambrages qui ne passent pas du tout en France ont aussi interpellé l’ancien entraîneur du PSG, lequel compte dans son effectif quatre joueurs français dont deux internationaux (Lucas Digne, Boubacar Kamara).

"Quand vous ressentez une grosse émotion, c'est difficile de se contrôler, tente de défendre Unai Emery. Je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos de certaines de ses célébrations. Là, je respecte, il est en équipe nationale. Après il sera avec nous et ce sera notre responsabilité. On peut en parler."

Prochain rendez-vous pour les Villans, lundi face à Liverpool (18h30). Sans Emiliano Martinez.