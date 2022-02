Brentford: Eriksen de retour à la compétition d'ici "quelques semaines" selon son entraîneur

Libéré de son contrat avec l'Inter Milan en décembre dernier, Christian Eriksen a retrouvé un club cette semaine, en s'engageant avec Brentford. En conférence de presse jeudi, son nouveau manager Thomas Frank a déclaré que le milieu danois serait en mesure de jouer dans les "semaines" à venir.

Il faudra encore un peu patienter pour revoir Christian Eriksen sur un terrain. L'entraîneur de Brentford, Thomas Frank, a annoncé jeudi qu'il espérait que sa nouvelle recrue, qui avait été victime en juin d'un arrêt cardiaque en plein match lors de l'Euro de football, serait en mesure de jouer dans les "semaines" à venir, même s'il ne pouvait pas en être certain à 100% avant de l'avoir vu s'entraîner.



Le joueur de 29 ans devrait s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers pour la première fois lundi, selon le technicien dont l'équipe affronte Everton au quatrième tour de la FA Cup samedi. "Christian a une base physique solide et a fait toutes sortes de tests" a précisé Frank. "Il a beaucoup couru, s'est beaucoup entraîné, donc il a fait pas mal de choses ces derniers mois, sa base est bonne, mais c'est une autre chose de s'adapter au rythme d'un match. C'est difficile de dire quand il sera vraiment disponible. J'en saurai beaucoup plus après lundi".

Interdit de jouer en Serie A pour des raisons de santé

Le club de Premier League a annoncé la signature du milieu de terrain danois en début de semaine, sept mois après son arrêt cardiaque en plein match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande le 12 juin dernier. Eriksen a été libéré par l'Inter Milan en décembre, car les règlements médicaux italiens ne permettent pas aux joueurs équipés de défibrillateur automatique implantable de jouer en Serie A.



Pour le manager danois de Brentford, actuellement 14e de Premier League, 8 points au dessus du premier barragiste, l'ancienne star de Tottenham est potentiellement la "plus grande signature" du club, et son retour sur les terrains sera forcément un moment chargé d'émotions. "Je pense que le jour où Christian foulera de nouveau le terrain, ce sera un jour incroyable" a conclu Frank.