Brésil: Tite pourrait rebondir à Arsenal après le Mondial 2022

Sélectionneur du Brésil depuis 2016, Tite quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2022. Selon les informations d’un journaliste de TV Globo, le Brésilien pourrait ne pas tarder à retrouver un banc de touche. Des discussions auraient lieu avec Arsenal.

Si le début de saison d’Arsenal laissait envisager le pire aux supporters du club, le long travail de Mikel Arteta porte enfin ses fruits. Quatrièmes au classement avec trois points d’avance sur Tottenham, les Gunners sont bien partis pour retrouver la Ligue des champions. Mais l’aventure européenne pourrait se faire sans le technicien espagnol.

Même si ça peut paraître surprenant vu le parcours réalisé cette année, le directeur sportif Edu Gaspar ne serait pas contre l’idée d’amener une de ses connaissances sur le banc de touche. Selon les informations d’un journaliste de TV Globo relayées par ESPN, des discussions sont en cours avec le sélectionneur du Brésil Tite: "Il y a déjà une négociation de Tite pour travailler dans le football anglais, à Arsenal. Il a travaillé avec Edu Gaspar. Il y a l’intention, les négociations ont commencé." Le techncien a annoncé son intention de quitter ses fonctions après le Mondial 2022 au Qatar.

Arteta: "Je suis vraiment heureux ici"

Edu et Tite ont collaboré ensemble lorsque l’actuel dirigeant d’Arsenal était coordinateur du Brésil. Lors de son départ en 2019, l’ancien milieu de terrain lui avait même adressé un message sur Instagram: "À vos côtés, je n’ai pas seulement grandi professionnellement mais aussi en tant qu’homme. Ma gratitude pour ces années passées ensemble. Tu vas me manquer."

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal, Arteta a partagé il y a peu son bonheur d’être à Londres: "Je suis vraiment heureux ici. Mon objectif est simplement de construire avec le club une équipe gagnante (…) Les choses se feront naturellement."