Brighton: "Je n’aime pas son comportement", De Zerbi écarte Trossard, qui veut partir

Mécontent de son attitude depuis son retour de la Coupe du monde avec la Belgique, l'entraîneur de Brighton Roberto De Zerbi a écarté son attaquant belge Leandro Trossard. Le joueur des Seagulls veut désormais quitter le club anglais.

Ça sent le clash entre Brighton et Leandro Trossard. L’après-Coupe du monde est très compliqué pour l’attaquant des Diables Rouges. En méforme depuis son retour du Qatar, le Diable Rouge s’est fait rappelé à l’ordre une première fois par son entraîneur Roberto De Zerbi.

"Trossard est un bon joueur, mais je le veux à 100 % de ses capacités. Après la Coupe du monde, il a souffert. Je ne l’ai pas vu au maximum de ses possibilités, a lancé le technicien. Je ne sais pas si c’est mental ou physique, mais je suis un coach, je dois aligner le meilleur 11 possible et pour le moment, je ne le vois pas dans les bonnes conditions pour jouer." Selon un communiqué de son agent posté par Sky Sports, l’attaquant de 28 ans a eu une altercation avec un équipier à l’entraînement.

"Je lui ai expliqué que je n’aimais pas son attitude, son comportement"

Un nouvel épisode des tensions s’est déroulé la semaine passée avant le match de Cup contre Middlesbrough auquel il n'a pas participé. "Il a quitté la séance d’entraînement sans rien me dire, ce n’est pas bien", a indiqué le coach italien ce vendredi en conférence de presse.

Roberto De Zerbi a confirmé que le joueur sera une nouvelle fois écarté samedi pour le match de Premier League face à Liverpool (16h): "Leandro n’est pas dans le groupe. Il connait parfaitement mon opinion. Lundi, je lui ai parlé et je lui ai expliqué que je n’aimais pas son attitude, son comportement. Il sait que s’il veut jouer pour Brighton avec moi, il doit travailler dur, il doit courir et aller dans le bon sens parce qu’on est pas une grande équipe comme le Real Madrid, Barcelone ou un autre grand club. On est Brighton, on a besoin de joueurs qui bossent pour les autres."

Alors que Leandro Trossard s’est entraîné seul, à l’écart du groupe, cette semaine, son agent, José Comhair assure que sa sortie de l’entraînement avant le match contre Middlesbrough était provoquée par une blessure au mollet et vue avec le staff médical.

Vers un départ "bénéfique pour les deux parties"

La suite? Alors que le joueur n’est plus réapparu sur les pelouses depuis le 31 décembre (défaite contre Arsenal 4-2), son conseiller rappelle que Leandro Trossard souhaitait prolonger avec les Seagulls avant le Mondial au Qatar (il est sous contrat jusqu’en 2024). Mais il estime aujourd’hui qu’un départ au mercato cet hiver serait "bénéfique pour les deux parties."

Interrogé sur l’avenir de son joueur vendredi, De Zerbi a déclaré: "Je ne sais pas s’il veut changer d’équipe, je suis le coach, seulement le coach, je ne m'occupe pas du mercato, des autres équipes ou des négociations. Je ne sais pas quel est le problème (avec Trossard). S’il veut jouer, je suis prêt à l’écouter mais il doit comprendre qu’avec moi, je ne veux que des joueurs qui travaillent dur et qui sont à 100% pour l’équipe." Le profil de Leandro Trossard intéresserait Tottenham.