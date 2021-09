Manchester United: Ronaldo et sa famille contraints de déménager... à cause de moutons

Revenu en grande pompe à Manchester United cet été et double buteur pour ses débuts en Premier League, Cristiano Ronaldo a déjà dû changer de maison. En cause notamment, le bruit fait par un troupeau de moutons à proximité.

Les joies de la campagne... et ses petits travers aussi. Cristiano Ronaldo et sa famille en ont fait les frais. De retour en star à Manchester United cet été, après son départ de la Juve, l'attaquant portugais avait emménagé dans un manoir avec sept chambres dans la campagne, près de la ville du nord de l'Angleterre. Mais selon The Sun, l'ancien joueur du Real Madrid et son clan ont été contraints de déménager.

Deux raisons sont avancées. La première concerne la sécurité, avec un sentier public qui passait à travers le terrain et une route jugée trop proche de la maison, qui permettrait de voir à travers les vitres ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais l'autre motif est plus surprenant: les moutons.

Du bruit et un manque de sécurité

"Bien que la propriété soit magnifique et nichée dans une campagne vallonnée et boisée, elle est également proche de moutons qui sont très bruyants le matin, confie une source au tabloïd anglais. Ronaldo est un grand professionnel, il accorde beaucoup d'importance au repos et à la récupération après les matchs, il a donc décidé qu'il était mieux, pour lui et sa famille, de déménager." Georgina Rodriguez, la compagne de CR7, avait d'ailleurs pris les enfants du couples en photos après leur emménagement.

La nouvelle maison de la famille Ronaldo serait plus sécurisée et à l'abri des regards. Le logement serait situé non loin du lieu où le Portugais vivait lors de sa première expérience mancunienne (entre 2003 et 2009).

Côté sportif, Cristiano Ronaldo a signé un doublé pour son premier match avec Manchester United depuis son retour. C'était face à Newcastle le week-end dernier (4-1). Mardi, malgré son but,, les Red Devils se sont inclinés 2-1 chez les Young Boys de Berne (2-1) pour leur entrée en lice de Ligue des champions. Un match durant lequel l'attaquant portugais est sorti à la 72e minute.