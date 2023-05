"Chacun a déjà dit du mal de son patron", se défend encore Aurier sur Laurent Blanc (en lui remettant un tacle)

Dans un long entretien accordé au média 'Carré', l'actuel latéral droit de Nottingham, Serge Aurier, est revenu sur plusieurs étapes de sa carrière, dont l'épisode Periscope, survenu lors de son passage au PSG.

Dans une longue interview accordée au média Carré sur YouTube, Serge Aurier a retracé plusieurs passages de sa carrière et de sa vie privée, dont celui de l'affaire Periscope lorsqu'il était au PSG, qui lui avait vallu une lourde sanction. Aujourd'hui à Nottingham, il raconte s'être fait prendre au piège sans connaître le fonctionnement de l'application et tente de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux.

"Les réseaux sociaux ce n'est pas la réalité"

Le 13 février 2016, deux jours avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, Serge Aurier apparaissait dans une vidéo Periscope. En direct sur l'application sans le savoir, l'international ivoirien avait alors insulté plusieurs de ses coéquipiers ainsi que son entraîneur de l'époque, Laurent Blanc et avait été suspendu un mois par le PSG.

Pour se défendre, le latéral droit tient toujours le même discours: "Periscope ? Vous savez, je ne savais même pas ce que c'était à la base. C’est ça la vraie réponse. Sinon, si j'avais su ce qu'était le concept, je ne l’aurais jamais fait de la vie. Le piège, c’est ça. Il y a des nouveaux réseaux qui sortent et je me suis fait avoir. Pour les jeunes de demain, il faut faire attention. Les réseaux sociaux ce n'est pas la réalité."

"Ça a fait du buzz parce que j’étais dans un grand club avec un grand entraîneur"

"Si j’ai dit ce que j’ai dit… c’est comme quand t’es au taf et que ton patron il te casse les couilles, tu dis des trucs en off. Et moi Laurent Blanc c'est mon patron. Sur le coup je le dis comme ça, c’est une frustration, mais c’est pas une pensée sur la personne. Tous, là où on est, on pense du mal de nos patrons et on le dit, sauf que ce n’est pas filmé. Mais lorsqu'ils vont au travail, ils disent ‘Bonjour ça va?’, comme si de rien n'était ! Alors que le patron ne sait même pas que son employé le termine à la maison", se défend-il.

"Mais je ne connaissais pas Periscope, j’étais filmé et ça a fait du buzz parce que j’étais dans un grand club avec un grand entraîneur. Mais sinon on est tous d’accord que chacun a déjà dit du mal de son patron."

"Je n’ai aucun problème avec Laurent Blanc"

"Je ne veux pas savoir s'il m'a pardonné ou pas, on a déjà eu l'occasion d'en parler lui et moi, pendant cette période là, répond-il alors qu'on lui demande si tout s'est arrangé avec l'ancien coach parisien depuis. Et je ne vais pas revenir sur ce que je lui ai dit en face-à-face. J'ai vu qu'il continuait à s'étaler sur l'affaire dans les médias. Mais quand tu discutes en off avec la personne en face-à-face et que tu lui dis les choses, tu ne peux pas le dire en public derrière juste pour fare sa pub. Mais je ne suis pas un gamin, j'ai compris que c'était le game. C'est un moyen pour lui de se sortir de certaines situations ou de continuer à..."

"Je n’ai aucun problème avec Laurent Blanc, lui-même le sait, juste que des fois je n’ai pas kiffé deux-trois trucs et c’est à ce moment que c’est arrivé. Mais sinon rien. Avec son adjoint, Jean-Louis Gasset, on est comme une famille ! Le football c'est du business, on n'a pas besoin d'être amis pour faire du business et ça c'est le plus important."