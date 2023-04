Championship: le pactole que va toucher Sheffield United, promu en Premier League

Vainqueur de West Bromwich Albion (2-0) ce mercredi en Championship, Sheffield United a assuré son billet pour la Premier League la saison prochaine. Relégués en deuxième division anglaise en 2021, les Blades vont toucher le pactole grâce à ce retour dans l'élite.

Un retour attendu sur le plan sportif et très bénéfique pour les finances du club. Après Burnley, assuré depuis mardi de finir premier du Championship (D2) à la fin de la saison, son dauphin Sheffield United s'est octroyé mercredi le deuxième billet d'accès automatique à la Premier League en battant West Bromwich Albion (2-0).



Grâce à des buts de Sander Berge et Anel Ahmedhodzic, les Blades, qui enregistrent une sixième victoire lors de leurs sept dernières sorties, comptent sept points d'avance sur Luton (3e) qui n'a plus que deux rencontres à disputer et ne pourra pas les rattraper.

Jusqu'à 192 millions d'euros de revenus lors des trois années à venir

Relégués en D2 en 2021, Sheffield avait raté de très peu un retour immédiat dans l'élite la saison dernière, s'inclinant aux tirs au but face à Nottingham Forest en demi-finale de barrages. Mais pour la deuxième saison sous la direction de Paul Heckingbottom, le club du nord de l'Angleterre a été extrêmement régulier, se maintenant dans les deux premières places du classement lors de 33 des 43 journées qu'il a disputées.

Cette promotion garantit à Sheffield jusqu'à 170 millions de livres (192 millions d'euros) de revenus supplémentaires lors des trois années à venir. De quoi les consoler de leur élimination samedi dernier en demi-finale de la Coupe d'Angleterre face à Manchester City (3-0).