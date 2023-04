Manchester City: Guardiola impressionné par la "connexion extraordinaire" entre Haaland et De Bruyne

Aux premières loges pour suivre le récital de son équipe, mercredi soir dans le choc au sommet de Premier League entre Manchester City et Arsenal (4-1), Pep Guardiola a tenu à souligner l'énorme performance de son duo d'enfer Erling Haaland-Kevin De Bruyne, 3 buts et 3 passes à eux deux.

Si Manchester City a pris une option sur le titre en Premier League, mercredi soir contre son rival Arsenal (4-1), il le doit à son collectif redoutable autant qu'à ses deux merveilles: Erling Haaland et Kevin De Bruyne.

L'attaquant norvégien (un but, deux passes décisives) et le magicien belge (deux buts, une passe décisive) ont marqué de leur empreinte ce choc au sommet, et impressionné l'Angleterre. Pep Guardiola s'est également extasié de la "connexion extraordinaire" entre les deux hommes, qui dominent respectivement le classement des buteurs (Haaland, 33 buts) et des passeurs (De Bruyne, 16 passes) du Royaume.

Guardiola: "Si on arrive à faire ce qu'on doit faire, on sera très près (du sacre)"

"Erling (Haaland) est une menace incroyable. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux 9, c'était complètement différent, mais la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling est extraordinaire et on a essayé de l'utiliser autant que possible, a savouré le coach des Cityzens au micro de BT Sports. Que ce soit défensivement ou offensivement, dès les premières minutes on a été incroyablement concentrés. Et les gars ont répondu d'une façon incroyable dans un match très important."

En surclassant le leader Arsenal à l'Etihad Stadium pour la 33e journée de Premier League, Manchester City a repris le contrôle de son destin pour aller chercher un neuvième titre de champion d'Angleterre. Le club mancunien n'a plus que deux points de retard sur son adversaire, et en a surtout potentiellement quatre d'avance, compte tenu de ses deux matches en moins.

"Ces deux derniers mois, les joueurs ont montré, comme ils l'ont montré par le passé, qu'ils débutaient tous les matches pour gagner. Je pense que les trois prochains matches (Fulham, West Ham et Leeds) seront décisifs, a poursuivi Guardiola. Si on arrive à faire ce qu'on doit faire, on sera très près (du sacre). (...) On prend encore match après match, et on verra".