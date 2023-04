Championship: Kompany et Burnley sacrés champions après une saison de folie

Vainqueur 1-0 mardi soir sur la pelouse de Blackburn, Burnley s'est assuré le titre de champion en Championship (D2) à deux journées de la fin et va retrouver l'élite du foot anglais la saison prochaine. L'entraîneur des Clarets, Vincent Kompany, a été porté en triomphe par ses joueurs après le coup de sifflet final.

Déjà assuré d'être promu en Premier League depuis le 7 avril dernier, Burnley a validé sa saison exceptionnelle en s'offrant, mardi soir à Blackburn (0-1), le titre de champion en Championship à deux journées de la fin. Un but signé Manuel Benson à la 66e minute a suffi à faire le bonheur des Clarets, qui remportent pour la troisième fois le championnat de deuxième division anglaise.

"On ne pouvait pas rêver d'un meilleur moment pour être champions", clame Kompany

Principale figure de ce succès, le Belge Vincent Kompany a eu du mal à contenir son émotion à la fin de la rencontre. Arrivé sur le banc de Burnley en juillet 2022, l'ancien défenseur central de Manchester City a réalisé un exercice quasi-parfait sur le banc : 27 victoires, 14 nuls et seulement trois défaites. De quoi être porté en triomphe par ses hommes sur la pelouse des Rovers.

"Personne ne peut plus nous enlever ce moment désormais, un moment de rêve pour nous et pour nos fans", a expliqué Vinny après la victoire décisive auprès du site officiel du club. "On ne pouvait pas rêver d'un meilleur moment, gagner contre nos rivaux en jouant notre jeu, c'est un succès fantastique. Nous sommes restés calmes durant ce momentum, on a joué notre jeu jusqu'au bout et plus le match avançait, plus on se montrait dangereux. C'est quelque chose que l'équipe a montré à plusieurs reprises tout au long de la saison."

Evoqué parmi les prétendants pour reprendre les rênes de Chelsea ces derniers jours dans la presse anglaise, celui qui a été élu entraîneur de l'année en Championship dimanche dernier avait refusé de répondre sur un quelconque intérêt pour le poste au micro de Sky Sports. "C’est une mauvaise question, parce que je n’y répondrai pas", avait-il souri.

Son excellente saison avec les Clarets pourrait l'inciter à rester, surtout pour évoluer en Premier League. D'autant que le nom de Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance du côté des Blues, même s'il pourrait ne pas être nommé avant l'été.