Chelsea: après leur gros clash, Rüdiger fait la paix avec Kepa

Antonio Rudiger a posté jeudi un message sur les réseaux sociaux afin de mettre un terme à sa brouille avec son coéquipier de Chelsea, Kepa Arrizabalaga.

C’est souvent comme ça entre potes. On se dispute, on se fait la tête quelques jours et ensuite tout revient à la normale. Pour Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga, c’est un peu pareil. Le défenseur allemand a publié ce jeudi un message afin d’enterrer la hache de guerre avec son coéquipier espagnol.

"Mon frère", a simplement lancé l’international allemand de 28 mars sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur de Stuttgart et de la Roma a également accompagne son message d’un emoji cœur et d’une photo de lui et Kepa Arrizabalaga bras dessus bras dessous.

Le joli message de Rudiger pour Arrizabalaga © DR Instagram

Chelsea reste à la lutte pour le podium

Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga se sont trouvés à deux doigts d’en venir aux mains à l’entraînement de Chelsea au lendemain de la lourde défaite de Chelsea contre West Bromwich (2-5), le week-end dernier en Premier League. Après un tacle trop appuyé du défenseur sur son gardien, le ton était monté.

C’est désormais du passé et les deux partenaires semblent réconciliés. La belle victoire des Londoniens sur le terrain de Porto (0-2), au match aller des quarts de finale de Ligue des champions, a probablement aidé à apaiser les esprits. Bien partis pour rejoindre le dernier carré européen, les protégés de Thomas Tuchel luttent toujours pour finir parmi les quatre premiers en championnat. Cinquièmes provisoires, les Blues accusent seulement cinq longueurs de retard sur le podium et la troisième place détenue par Leicester. Pour y parvenir, mieux vaut rester uni.

>> Chelsea-Porto, c'est le mardi 13 avril en direct sur RMC Sport 2