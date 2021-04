Ligue des champions: Mbappé, Marquinhos, Mount... tous les buts de la soirée en vidéo

Grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a réussi un gros coup en dominant le Bayern Munich (3-2) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions. De son côté, le Chelsea de Thomas Tuchel a dominé le FC Porto (2-0).

Bayern Munich-PSG : 2-3

(Choupo-Moting 37e, Müller 60e / Mbappé 3e et 68e, Marquinhos 28e)

Le PSG a frappé un grand coup en Allemagne. En s’imposant mercredi sur le terrain du Bayern Munich (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions, dans une revanche de la finale de la dernière édition, le club de la capitale a envoyé un message fort. Sans Marco Verratti, testé positif au coronavirus, les Parisiens ont pris les devants grâce à Kylian Mbappé et Marquinhos. Avant d’être repris sur des buts d’Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Müller. Mais Paris a su faire preuve de caractère.

Et se montrer chirurgical. Au bout d’une contre-attaque magistrale, Mbappé est venu offrir la victoire aux siens. "C'est une super performance collective avant tout, j'arrive à bénéficier du super travail collectif. J'aime ce genre de matchs, ça ne m'a pas toujours souri mais je suis pas là pour me cacher, j'aime bien jouer ce genre match et être décisif", a savouré l’homme du match au micro de RMC Sport. Le match retour est programmé mardi prochain au Parc des Princes.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Porto-Chelsea : 0-2

(Mount 32e, Chilwell 85e)

"Le résultat est excellent, évidemment. Cela a été un match très difficile, contre une équipe de Porto très difficile à jouer, avec de grosses individualités, un club fier et une équipe fière et passionnée. Il y a eu beaucoup de moments où on a souffert. Par moment on a fait un bon match, à d'autres on a souffert, on n'était pas bien positionné, mais l'état d'esprit était bon et c'est un excellent résultat."

Thomas Tuchel pouvait avoir le sourire sur BT Sport. Son équipe de Chelsea a fait un grand pas vers le dernier carré de la Ligue des champions en dominant le FC Porto (2-0) dans un quart de finale aller qui ne s’est pas joué au Portugal mais à Séville pour raisons sanitaires. Le jeune milieu offensif anglais Mason Mount a montré la voie aux siens sur un très bel enchaînement, puis Ben Chilwell s’est chargé de faire le break en fin de rencontre.