Chelsea confirme un accord avec Todd Boehly pour un rachat à 5 milliards d'euros, un record

Le consortium dirigé par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, va acquérir le club de football de Chelsea dans le cadre d'une offre portant sur 4,25 milliards de livres (5 milliards d'euros), a annoncé ce samedi le club londonien. La somme la plus importante jamais dépensée pour un club de sport.

"La vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires", précise le communiqué. Chelsea a annoncé, dans la nuit de vendredi à samedi, avoir trouvé un accord pour son rachat. L'offre acceptée est celle du consortium mené par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers. Le groupe va acquérir le club pour 4,2 milliards de livres, soit 5 milliards d'euros.

Le patron de Chelsea, le russe Roman Abramovich, a mis le club en vente en mars quelques jours avant qu'il ne soit visé par des sanctions britanniques dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février. Il avait insisté sur le fait qu'il ne réclamerait pas le remboursement des prêts contractés par le club tout au long de ses 19 ans de règne et que tous les bénéfices de la vente iraient aux victimes de la guerre. "Les intentions de M. Abramovich concernant le don des bénéfices de la vente de Chelsea à une oeuvre de charité n'ont pas changé", avait assuré un porte-parole jeudi.

Un don "à 100%" pour des actions caritatives

À l'issue d'un long processus d'enchères impliquant plusieurs groupes, c'est donc celui de Todd Boehly et de ses partenaires investisseurs qui a été choisi par la banque new yorkaise Raine Group, qui supervise la vente. Ce groupe est composé en outre de Mark Walter, copropriétaire des Dodgers avec Boehly, du milliardaire suisse Hansjoerg Wyss et de la société d'investissements américaine Clearlake Capital.

"Sur la totalité de l'investissement qui va être réalisé, 2,9 milliards d'euros seront affectées au rachat des actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention d'en faire don à 100% à des actions caritatives comme validé par Roman Abramovich", précise le club. "Le feu vert du gouvernement britannique sera requis pour que ces fonds puissent être transférés depuis le compte bancaire gelé", ajoute-t-il. Les nouveaux propriétaires se sont engagés à investir 2 milliards d'euros supplémentaires pour le compte du club, a indiqué le communiqué.

Licence provisoire

Depuis sa mise en vente le 2 mars, le club évolue en Premier League grâce à une licence spéciale qui l'empêche d'offrir de nouveaux contrats à ses joueurs ou d'en recruter. Une licence qui doit prendre fin le 31 mai.

Sous les auspices de son propriétaire russe, le club a cumulé les succès avec notamment cinq titres de Premier League et deux trophées de Ligue des champions. Après une longue série de victoires dans la foulée de l'annonce de son prochain changement de mains, Chelsea a été à la peine ces derniers temps. Il a perdu en quart de finale de la C1 face au Real Madrid et sa place dans le quatuor de tête de la Premier League est désormais menacée.