Chelsea: Graham Potter révèle avoir reçu des menaces de mort

Sous pression avec Chelsea suite aux mauvais résultats et à l'actuelle 10e place occupée par les Blues en Premier League, Graham Potter a révélé avoir reçu des menaces de morts de supporters.

Dans une interview pour Sky Sports News publiée ce vendredi, l'entraîneur de Chelsea Graham Potter explique avoir reçu des menaces de mort suite aux mauvais résultats qu'enchaîne Chelsea depuis le début de saison. Les Blues sont actuellement 10e de Premier League et n'ont gagné que deux fois lors de ses 14 derniers matches et n'a marqué qu'un seul but à domicile en 2023.

"Je veux réussir ici"

En conférence de presse vendredi, l'homme de 47 ans avait révélé pour la première fois qu'il avait fait l'objet d'attaques par mail: "Autant j'ai eu du soutien, autant j'ai reçu des mails pas très sympas qui voulaient que je meure et que mes enfants meurent, donc évidemment ce n'est pas agréable à recevoir".

"Le défi pour moi est de savoir comment me comporter. C'est ce que je me demande toujours. Plus vous allez haut, plus vous avez de pression sur votre comportement en tant que personne. Je veux réussir ici. Il y a cette absurdité qui dit que je m'en fiche. D'où cela vient-il ? Où sont vos preuves ?"

"La limite a été franchie"

"Je pourrais dire que je m'en fiche, mais vous savez que je mens, poursuit l'entraîneur britannique auprès de Sky Sports News. Tout le monde se soucie de ce que les gens pensent, parce que nous sommes construits de cette façon-là." Il dit comprendre les supporters qui sont agacés "parce que l'équipe ne gagne pas", "mais, je vous assure, ma vie au cours des trois ou quatre derniers mois a été assez moyenne, à part le fait que je suis vraiment reconnaissant pour cette expérience."

A la question de savoir si cela l'a affecté, Graham Potter répond: "Pas vraiment. Ce n'est qu'une phrase en l'air, je pense. Je ne lui donne pas plus de poids que ça. Ce n'est pas agréable et ce n'est pas agréable pour la famille. Vous acceptez les critiques, vous acceptez d'être hué si vous perdez un match, vous acceptez absolument tout ce qui vous arrive. Mais il y a une limite et peut-être que dans ce cas-là, la limite a été franchie."