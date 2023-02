Chelsea : "Je sors d’une réunion de crise", la petite blague de Potter à son arrivée devant la presse

Sous pression depuis son arrivée chez les Blues, Graham Potter s'est présenté tout sourire vendredi à la conférence de presse, en lâchant une petite blague aux journalistes concernant son avenir. Le coach anglais est sous le feu des critiques à cause des résultats médiocres de Chelsea.

Mais où va Chelsea ? Dixième de Premier League après 23 matchs, les Blues seront encore en danger dimanche face à Tottenham (14h). Cela n’empêche pas Graham Potter de garder son sens de l’humour. "Pardon pour le retard, je sors d’une réunion de crise", a lâché l’entraîneur de Chelsea aux journalistes en entrant dans la salle de presse. Amusés, les reporters ont alors demandé comment cela s’est passé : "Eh bien je suis toujours là", a souri l’Anglais avant de revenir avec plus de sérieux sur les difficultés de son équipe et la fragilité de son poste.

"Les dirigeants ont été super"

"Oui j’ai parlé aux dirigeants et il s’est toujours passé la même chose. Il y a toujours eu du soutien. Je suis sous pression ici depuis quatre mois selon vous (les médias). Avec les mêmes questions : "Avez-vous parlé aux propriétaires ? Bénéficiez-vous de leur soutien?" Cela continue et ils ont été super. Ils voient aussi nous en sommes, mais en même temps ils sont frustrés parce que les résultats sont ce qu’ils sont et nous devons faire mieux."

Pour tenter de trouver des explications à cette saison ratée en dépit d'un mercato XXL cet hiver, Graham Potter est revenu en arrière, à l’été dernier lorsque Thomas Tuchel était encore aux commandes: "J’ai discuté avec quelques cadres qui m’ont dit qu’ils avaient effectué la pire pré-saison de leur carrière. La tournée (aux Etats-Unis) n’a pas fonctionné aussi bien que prévu au niveau de l’organisation." Et Potter de conclure: "Je n’étais pas là, donc je ne peux rien dire."