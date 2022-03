Chelsea: l’hommage d’Anelka à Abramovich

Dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC, Nicolas Anelka a réagi à la mise en vente du club de Chelsea. L’ancien attaquant des Blues a tenu à souligner le travail effectué par Roman Abramovich pour faire du club londonien ce qu’il est devenu aujourd'hui.

Nicolas Anelka a tenu à avoir une pensée pour son ancien boss. Ce mercredi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ex-attaquant des Blues (2008-2012) a rendu hommage à Roman Abramovich, qui a officiellement annoncé la mise en vente de Chelsea dans un communiqué face à la pression qu’il subissait à cause de l’invasion russe en Ukraine.

>> Retrouvez Rothen s'enflamme en podcast

"Je suis très triste, a débuté le membre de la Dream Team RMC Sport. Quand il est venu, je crois que le club était 4e ou 5e du championnat. Il a réussi à faire de Chelsea le club qu’il est aujourd’hui avec pratiquement tous les trophées remportés", a estimé Anelka, en référence aux 21 titres remportés par Chelsea sous l’ère Abramovich.

“Il a tellement fait pour le football anglais”

L’ancien joueur des Blues, vainqueur de la Premier League en 2010 et de la Ligue des champions en 2012 sous les ordres du milliardaire russe, a également loué l’attitude de son ancien boss. "On le voyait très peu,mais quand il venait dans le vestiaire, c'était la classe. C’est beaucoup de respect, toujours en retrait, il n’a jamais pris la parole dans les médias ou pour essayer de se mettre en avant. C’est triste de voir cette situation, car il a fait tellement pour le football anglais et pour Chelsea. Je pense que tous les fans sont de mon avis."

Rattrapé par ses liens avec le Kremlin depuis le début du conflit armé en Ukraine, Abramovich va donc dire adieu au club londonien. Cette mise en vente plonge encore un peu plus Chelsea dans le flou. Sentant la bonne affaire, des acquéreurs potentiels ont commencé à se positionner dans la foulée de l’annonce, samedi, de la mise en retrait d’Abramovich de la gestion du club. A en croire le très sérieux quotidien britannique The Telegraph, trois offres de rachat devraient être transmises aux Blues dans les prochaines heures.