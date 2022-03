Guerre en Ukraine: quel avenir pour Chelsea après l'annonce de sa mise en vente ?

Rattrapé par ses liens avec le Kremlin depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le milliardaire russe Roman Abramovich a d'abord lâché la gestion de Chelsea, avant d'annoncer ce mercredi la mise en vente du club. Une situation qui renforce le flou autour des Blues.

C’est la fin d’une ère. Il y a dix-neuf ans, Roman Abramovich, alors jeune gouverneur de la lointaine province de la Tchoukotka, à l’extrême est de la Russie, rachetait Chelsea pour 140 millions de livres (168 millions d’euros). Ce mercredi, au moment où l'étau se resserre de plus en plus sur les oligarques et les intérêts russes en raison de la guerre en Ukraine, le milliardaire russe de 55 ans, devenu l'un des hommes les plus riches du monde avec une fortune estimée à plus de 13 milliards de dollars (11,7 milliards d'euros), a annoncé que son club était à vendre.

"Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club", a annoncé celui qui ne figure pas - encore ? - sur la liste grandissante des personnes physiques ou morales visées par les sanctions des autorités britanniques pour leurs liens étroits avec le Kremlin et Vladimir Poutine.

Cette mise en vente plonge encore un peu plus Chelsea dans le flou. Sentant la bonne affaire, des acquéreurs potentiels ont commencé à se positionner dans la foulée de l’annonce samedi de la mise en retrait d’Abramovich de la gestion du club. A en croire le très sérieux quotidien britannique The Telegraph, trois offres de rachat devraient être transmises aux Blues dans les prochaines heures. Un premier candidat s’est déjà manifesté : le milliardaire suisse Hansjörg Wyss (86 ans). Il a déclaré ce mercredi qu'on lui avait proposé d'acheter le dernier vainqueur de la Ligue des champions. "Je me laisse encore quatre ou cinq jours de réflexion. Abramovich demande trop en ce moment. Chelsea lui doit deux milliards de livres (2,4 milliards d'euros), sauf que Chelsea n'a pas d'argent. Cela signifie que ceux qui achètent Chelsea doivent dédommager Abramovich. Il veut se débarrasser rapidement de Chelsea. Avec trois autres personnes, j'ai reçu mardi une offre pour acheter Chelsea", avait-il expliqué au journal suisse Blick.

Déjà des candidats au rachat

Dans son communiqué, Abramovich précise qu’il ne demandera pas le remboursement des prêts qu'il a concédés au club londonien, estimés à 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d'euros) et que le "produit net" de la vente sera reversé à une "fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine". De quoi faciliter les négociations à venir avec les potentiels acheteurs ? L'homme le plus riche de Grande-Bretagne, Jim Ratcliffe, patron d'Ineos, pourrait-il être intéressé ? En 2019, ce dernier avait pris contact avec Abramovich, mais les 2,5 milliards de livres (3,3 milliards d'euros) exigés par le Russe l'avaient dissuadé et il s'était tourné vers la France et l'OGC Nice. A en croire la presse anglaise, Abramovich attendrait aujourd'hui au moins 3 milliards de livres sterling (3,6 milliards d'euros) pour vendre les Blues, qui ont considérablement rempli leur armoire à trophées sous son règne avec cinq titres de champion d'Angleterre, cinq coupes d'Angleterre, deux Ligues des champions, deux Ligues Europa ou encore un titre de champion du monde des clubs.

Faut-il aussi s'attendre à des candidatures improbables ? Sur Twitter, l'Irlandais Conor McGregor, star du MMA et ancien double champion du monde des poids légers en UFC, a assuré qu'il souhaitait "explorer" la possibilité de racheter Chelsea. Il a publié une capture d’écran d’un message qu’il a envoyé sur WhatsApp à un proche. "Chelsea à vendre pour trois milliards de livres sterling. Achetons-le", a-t-il écrit. Simple coup de pub ou vraie volonté d'investir dans les Blues ? Grand amateur de football, McGregor a déjà fait part de ses envies de devenir propriétaire d’un club. En mai 2021, il avait cité le Celtic Glasgow et Manchester United comme cibles potentielles. Mais s'il est considéré comme le sportif le mieux payé de la planète par le magazine Forbes, avec des revenus estimés à 180 millions de dollars (162 millions d'euros) sur l’année 2020, le prix réclamé par Abramovich pourrait être un sérieux frein pour lui.

En attendant d'en savoir plus sur l'avenir de leur club, Thomas Tuchel et ses joueurs ont une fin de saison à gérer. Après avoir perdu la League Cup en finale aux tirs au but contre Liverpool dimanche, ils comptent bien sécuriser leur place sur le podium en Premier League et aller au bout en Ligue des champions.