Chelsea: le bilan de Roman Abramovich depuis son arrivée en 2003, avec des trophées accumulés

Roman Abramovich a officiellement annoncé ce mercredi que le club de Chelsea était en vente. Depuis leur rachat en 2003 par le milliardaire russe, les Blues ont remporté 21 trophées et sont devenus l’un des clubs les plus puissants au monde.

Une page se tourne à Londres et plus généralement pour le football anglais, qui s’apprête à voir partir l’un des propriétaires les plus emblématiques de son histoire. Ce mercredi soir, Roman Abramovich a officiellement annoncé que le club de Chelsea était mis en vente, quelques jours après avoir informé de sa mise en retrait du club. Depuis le début du conflit armé en Russie, la pression s'accentuait sur le milliardaire, qui risque d’être ajouté à la liste des oligarques russes sanctionnés par le gouvernement anglais.

Abramovich a donc pris une décision ultime: celle de passer la main. Une fois qu’il aura trouvé un repreneur (Sky Sports évoque un prix de 3 milliards de livres sterling, 3,6 milliards d'euros), l’homme d’affaires va donc dire adieu au club londonien. Et tirer un trait sur 19 ans d’histoire couronnée de succès: depuis l’arrivée d’Abramovich en 2003, les Blues ont remporté pas moins de 21 trophées, nationaux comme internationaux.

En Premier League, personne n'a fait mieux

Sous les ordres du milliardaire, Chelsea est d’abord devenu souverain à l'intérieur de ses frontières. En 2005, après seulement deux saisons sous l’ère Abramovich, les Blues de José Mourinho, Didier Drogba ou encore Claude Makelele remportent la Premier League. A l’époque, c’est seulement le deuxième titre de première division glané par Chelsea, 50 ans tout pile après leur premier et unique sacre national. Quatre autres trophées de Premier League (2006, 2010, 2015 et 2017) viendront garnir le palmarès des Blues, faisant de Chelsea le club le plus titré en championnat sur la période 2003-2022, à égalité avec Manchester City et Manchester United.

À tous ces titres en Premier League, le Chelsea d’Abramovich va ajouter cinq Coupes d’Angleterre (2007, 2009, 2010, 2012 et 2018), trois Coupes de la Ligue (2005, 2007 et 2015) et deux Community Shield (2005 et 2009). Mais, en s’offrant le club, Abramovich ne voulait pas seulement régner sur la scène nationale.

En Ligue des champions, deux saisons improbables en 2012 et 2021

Dès 2003, à coup de dizaines et de dizaines de millions dépensés sur le marché des transferts, le milliardaire russe affiche une ambition: triompher dans la plus belle des compétitions de clubs, la Ligue des champions. Sauf que le chemin a été bien plus long et tortueux que pour remporter des titres en Angleterre. Après de multiples échecs (dont une défaite en 2008 en finale contre Manchester United à… Moscou), Chelsea parvient enfin à décrocher le Graal en 2012 à l’issue d’une saison complètement folle. Nommé entraîneur principal en mars pour remplacer Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo remporte le sacre ultime deux mois plus tard en finale aux tirs au but contre le Bayern Munich.

Ironie du sort: à chaque fois, Abramovich a remporté le titre en Ligue des champions derrière lequel il a tant couru après avoir changé d’entraîneur en cours de saison. L’an passé, Chelsea se sépare en effet de Franck Lampard en janvier et voit Thomas Tuchel débarquer sur son banc. En six mois, l’ancien entraîneur du PSG transforme le visage d’une équipe jusque-là moribonde, en fait une formation redoutable en transition… et va s’offrir une deuxième Coupe aux grandes oreilles contre Manchester City en 2021.

Une Coupe du monde des Clubs en 2022, deux Ligues Europa en 2013 et 2019 ainsi qu’une Supercoupe d’Europe en 2019 donnent encore plus d’ampleur à ce palmarès tout simplement exceptionnel. En 19 ans, Abramovich a fait de Chelsea un très grand du football mondial… et assurément l’un des clubs où la succession s’annonce la plus difficile pour réussir à conquérir le coeur de supporters habitués à l’excellence depuis deux décennies.



Le palmarès d’Abramovich à la tête de Chelsea

Ligue des champions (2): 2012 et 2021

2012 et 2021 Coupe du monde des Clubs (1): 2022

2022 Ligue Europa (2): 2013 et 2019

2013 et 2019 Supercoupe d’Europe (1): 2019

2019 Premier League (5): 2005, 2006, 2010, 2015, 2017

2005, 2006, 2010, 2015, 2017 Coupe d’Angleterre (5): 2007, 2009, 2010, 2012, 2018

2007, 2009, 2010, 2012, 2018 Coupe de la Ligue anglaise (3): 2005, 2007, 2015

2005, 2007, 2015 Community Shield(2): 2005, 2009