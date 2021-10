Chelsea: la réaction élégante d’Edouard Mendy sur son absence pour le Ballon d’or

Auteur d’une grande saison avec Chelsea, Edouard Mendy a grandement contribué à la victoire en Ligue des champions avec les Blues. Mais à la surprise générale, le gardien sénégalais n’a pas été retenu dans la liste des 30 nommés au Ballon d’or. Une absence qui n’affecte pas le joueur de 29 ans.

Elément indispensable de l’effectif de Chelsea, Edouard Mendy (29 ans) ne cesse depuis son arrivée en Angleterre à l'été 2020 de montrer qu’il est un des meilleurs gardiens du monde. Mais apparemment pas assez pour figurer dans la liste des 30 nommés au Ballon d’or. Si plusieurs voix se sont levées pour dénoncer cette non-nomination, le Sénégalais a, auprès de Canal+, préféré y voir une source de motivation pour faire encore mieux la prochaine fois: "Injustice ? Non je n’utiliserais pas ce mot là. C’est quelque chose qui me motive à continuer de travailler. A aller de l’avant, à être performant en club et en sélection. C’est la liberté de vote des journalistes !", a-t-il déclaré.

Ce qui est certain, c’est que si l’ancien Rennais reste dans la lignée de sa performance contre Brentford où il a multiplié les parades pour préserver la victoire des Blues (1-0), il sera difficile de ne pas nommer le Sénégalais dans la prochaine liste des prétendants au Ballon d’or.

"J’ai vraiment été touché par toutes ces preuves d’affection"

Malgré cette décision, Edouard Mendy s’est dit touché par les multiples soutiens reçus. Encensé par les supporters et des joueurs comme son coéquipier en club Antonio Rüdiger et en sélection Sadio Mané, le Sénégalais a tenu à délivrer un message à tous ceux qui l’ont soutenu depuis la publication de la liste des 30 pour le Ballon d’or: "J’ai reçu beaucoup de messages de mes proches et des personnes que je ne connaissais même pas. J’ai vraiment été touché par ces preuves d’affection qui vont me pousser à continuer le travail. À chercher des trophées en club et en sélection au mois de janvier prochain (avec la CAN). Ce n’est que du bonheur, des choses motivantes", a-t-il conclu.

À la lutte pour le titre en Premier League avec Chelsea, Edouard Mendy pourrait en plus de la Ligue des champions la saison dernière, gagner un trophée important avec l’actuel leader du championnat. Même si la bataille sera rude avec notamment Liverpool et Manchester City qui ont respectivement un et deux points de retard sur le club de Londres.