Chelsea: Tuchel et Rüdiger déplorent l'absence de Mendy au Ballon d'or

Auteur d'un match sensationnel face à Brentford (1-0) samedi, le gardien de Chelsea Edouard Mendy ne figure pas pourtant sur la liste des prétendants au Ballon d'or, ce qui agace Thomas Tuchel et Antonio Rüdiger.

Une absence qui passe mal. Si Chelsea s'est imposé samedi face à Brentford sur le score de 1-0, c'est en grande partie grâce à son gardien Edouard Mendy. Le portier sénégalais de 29 ans a repoussé les tirs à bout portant de Saman Ghoddos, Ivan Toney et Pontus Jansson avant de détourner une tête de Christian Norgaard en fin de match. Auteur de six arrêts, il a dégouté les Bees, qui ont tiré à 17 reprises, sans inscrire le moindre but. Une performance impressionante qui vient souligner l'absence de l'ancien gardien du Stade Rennais dans la short-list pour le Ballon d'or.

L'incompréhension de Tuchel

Un énième succès pour Edouard Mendy, qui avait joué un rôle essentiel dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions la saison dernière. Un titre qui aurait pu lui permettre d'apparaître dans la liste des 30 candidats au Ballon d'Or. Cinq joueurs de Chelsea figurent d'ailleurs parmi les nommés : Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kanté, Romelu Lukaku et Mason Mount. Mais pas Edouard Mendy.

Interrogé sur le sujet en fin de match, Thomas Tuchel estime que son gardien méritait d'être inclus dans la liste : "Oui. Mais, vous savez, je suis heureux. Et c'est plus important qu'il soit performant comme il l'a été aujourd'hui que d'être sur une liste quelconque." L'entraîneur des Blues pense qu'Edouard Mendy "n'est pas trop influencé par ça". Puis il ajoute : "Je pense que nous pourrions être sur cette liste en tant qu'équipe entière, nous avons gagné cette compétition en tant qu'équipe. Si nous avons cinq noms ou six noms, cela n'a pas d'importance."

Rüdiger défend lui aussi Mendy

Sur Twitter, le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger, a lui aussi apporté son soutien à Mendy : "Que quelqu'un m'explique pourquoi il n'est pas nommé pour le Ballon d'or. Quelle performance..." Et l'entraîneur de l'adversaire du soir ne peut que constater. "Il était absolument de classe mondiale, et je pense qu'il a été follement bon pour Chelsea", a jugé le coach de Brentford Thomas Frank. Le technicien est même allé félicité le portier à l'issue de la rencontre : "Je lui ai juste dit que c'était un peu ennuyeux qu'il ait été si bon aujourd'hui..." Il a pris à son tour la défense de Mendy, pour son rôle joué dans les victoires de Chelsea : "Si vous voulez gagner quelque chose en tant qu'équipe et en tant que club, vous devez avoir un grand gardien de but. Ils ont un très bon gardien, et sans lui, ils ne seraient pas en tête du championnat."

Avec cette victoire 1-0, les Blues sont repassés devant Liverpool, qui a fait exploser Watford 5-0.