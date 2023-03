Chelsea: la série Ted Lasso provoque la colère des fans, Boehly se défend

La série Ted Lasso, suivant la vie d’une équipe anglaise fictive entraînée par un manager américain, a provoqué la colère des fans de Chelsea pour avoir détourné une banderole de Stamford Bridge pour sa légende Ray Wilkins.

On ne peut pas rire de tout avec les supporters de Chelsea. Ces derniers n’ont pas du tout apprécié l’initiative de la série Ted Lasso, diffusée sur Apple+. Celle-ci raconte les aventures d’un club de football anglais fictif (l’AFC Richmond) entraîné par un Américain (Ted Lasso, interprété par Jason Sudeikis) ayant peu de notions du football européen (il maitrise l’avantage celles du foot US à ses débuts).

"De nombreux supporters ont vu cette modification comme irrespectueuse"

Dans la troisième saison, diffusée sur la plateforme depuis le 15 mars, les réalisateurs se sont permis de détourner une banderole fixée dans les travées de Stamford Bridge à la gloire de Ray Wilkins, ancienne légende du club disparue en 2018 dont Frank Lampard avait un jour dit: "They don't make them like Ray anymore" (on n’en fait plus comme Ray aujourd’hui). C’est cette phrase qui est affichée sur la fameuse banderole dans le stade… et dont le sens a été changé par les réalisateurs.

Ces derniers l’ont modifiée en changeant le nom de Ray par celui de Roy Kent ("They don't make them like Roy anymore"), l’un des personnages stars de la série. Ce qui a provoqué l’indignation des (vrais) supporters londoniens. "Il s'agit d'une bannière payée par les supporters pour commémorer une légende de Chelsea: Ray Wilkins, a écrit Chelsea Supporters Trust sur Twitter. De nombreux supporters ont vu cette modification comme irrespectueuse et nous avons exprimé notre déception aux officiels du club. Nous espérons que CFC réglera ce problème en temps voulu."

Face au tollé, Todd Boehly, propriétaire du club depuis mai 2022 après avoir racheté les parts du Russe Roman Abramovich poussé au départ après l’invasion de l’Ukraine de la Russie, a réagi. Le nouveau patron était dans le viseur de certains supporters qui l’accusaient d’avoir vendu les droits d’images du stade à Apple, provoquant ce dérapage.

Pris pour cible par certains supporters, Boehly désolé

"Nous n'avions rien à voir avec ces arrangements, a-t-il réagi. L'accord avec Apple a été conclu au premier trimestre 2022 (avant le rachat de Boehly, ndlr). Nous sommes désolés que cela ait affecté tant de personnes et nous nous soucions surtout de Ray et de sa famille. Nous voulons également souligner qu'aucun des joueurs de "Chelsea" n'était de vrais joueurs de Chelsea. J'espère que c'était clair."

Wilkins était un ancien joueur (plus de 200 matchs disputés) et entraîneur des Blues. Il avait également occupé les fonctions d’adjoint sous les ordres de Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink ou Carlo Ancelotti.