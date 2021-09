Thierry Henry fait une apparition remarquée dans la série Ted Lasso

Petite surprise pour les fans de la série américaine Ted Lasso (Apple TV+), qui ont vu apparaître dans le dernier épisode un certain Thierry Henry. L'ancien attaquant français y joue, avec humour, son propre rôle.

Depuis quelques semaines, les amateurs de Ligue 1 ont l'occasion de régulièrement voir et entendre Thierry Henry, puisque l'ancien attaquant des Bleus a rejoint l'équipe de consultants d'Amazon Prime Video, diffuseur principal du championnat. Mais ce vendredi, ce sont les fans de la série Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+, qui ont vu l'ex-star d'Arsenal faire une apparition surprise dans leur écran.

Dans l'épisode 9 de la deuxième saison de ce programme, qui relate les aventures d'un ancien coach de foot US devenu entraîneur d'une équipe de football en Angleterre, Thierry Henry apparaît brièvement dans son propre rôle, comme Gary Lineker, pour terroriser "Beard", adjoint du fameux Ted Lasso.

Déjà aperçu dans H et Entourage

Ce n'est pas la première fois qu'Henry - star de quelques célèbres publicités - fait un caméo pour une oeuvre fictionnelle. En 1999 déjà, le tout frais champion du monde avait tourné dans un épisode de la série française H, avec Jamel Debbouze, Eric Judor et Ramzy Bedia. On l'avait aussi vu quelques secondes en 2015 dans le film Entourage, tiré de la série du même nom.

Comme le rapportait Variety en décembre 2020, Thierry Henry a d'ailleurs dernièrement travaillé avec Doug Ellin, le réalisateur d'Entourage, sur la création d'une série sur les coulisses du football professionnel intitulée Day 1's. "Entourage était l'une de mes séries préférées et quand Doug m'a invité sur le plateau pour que j'y fasse un caméo dans le film, je n'aurais jamais pensé que je participerais plus tard à la création d'une nouvelle série, confiait Henry au média américain. (...) J'espère pouvoir partager certaines de mes expériences, car c'est un sujet qui me tient à cœur."