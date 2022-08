Chelsea: le coup de fil sympa de Koulibaly à Terry pour prendre le numéro 26

Kalidou Koulibaly, nouvelle recrue de Chelsea, a appelé John Terry, ancien détenteur légendaire du 26 chez les Blues, pour lui demander la permission de porter son numéro. Il a filmé cette séquence sympa.

Kalidou Koulibaly (31 ans) fait bien les choses. Recruté par Chelsea en provenance de Naples contre 38 millions d’euros cet été, le défenseur a appelé John Terry, ancienne légende du club, pour lui demander la permission de porter le numéro 26 de l’ancien défenseur anglais. L’international sénégalais a immortalisé son appel dans une vidéo qu’il a diffusée sur son compte Twitter.

"Désolé pour mon anglais, il n’est pas très bon mais je vais essayer de faire de mon mieux, s’est d’abord excusé l’ancien Messin. John, je voulais te demander quelque chose parce que, comme tu le sais, je jouais avec le 26 à Naples, et depuis que tu as quitté le club, personne n’a pris le 26. Je ne sais pas s’il a été retiré ou si personne ne souhaite le prendre mais je voulais te demander si c’était possible que je porte le 26."

"J'apprécie vraiment que tu appelles"

A l’autre bout du fil, Terry, qui a passé 22 ans à Chelsea, apprécie l’attention et donne son accord. "Honnêtement, le 26 était très spécial pour moi, a-t-il répondu. Ouais mec, j'apprécie vraiment que tu appelles et ce n'est pas un problème pour moi que tu le prennes, un plaisir absolu. Je te souhaite bonne chance parce que je sais à quel point le numéro était important pour moi et je t'ai évidemment vu porter du 26 aussi donc, ça me fait plaisir mon pote, je te donne le 26."

Reconnaissant, Koulibaly concède que ce numéro serait "lourd" à porter, mais Terry l’a rassuré. "Pas de pression mon pote, tu vas gagner des trophées pour nous, d'accord?", a-t-il conclu. Lancé en professionnel en 2000 avec Chelsea, Terry a disputé 715 matchs avec les Blues et remporté 16 titres, dont la Ligue des champions en 2015 et cinq championnats d’Angleterre. A la retraite depuis 2018 après une dernière aventure à Aston Villa, Terry est devenu entraîneur adjoint d’Aston Villa pendant trois saisons en 2018.