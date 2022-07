Mercato: rebondissement dans le feuilleton De Jong, avec une offre de Chelsea à venir

Selon Sport, Chelsea prépare une offre pour Frenkie de Jong, le milieu néerlandais du FC Barcelone. Le joueur de 25 ans a refusé récemment de partir en direction de Manchester United mais son club veut le vendre.

Voilà plusieurs semaines que Chelsea suit de près l'évolution du dossier Frenkie de Jong. Selon Sport, les Blues devraient formuler une offre prochainement pour le milieu néerlandais du FC Barcelone, longtemps courtisé par Manchester United. Mais l'international batave a déjà indiqué son refus de rejoindre les Red Devils.

Frenkie de Jong, 25 ans, est sous contrat jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone. Début juillet, Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, avait rencontré la direction catalane pour parler du mercato, dont le cas de "FDJ". Mais aucune offre n'est parvenue sur la table du club blaugrana depuis.

Manchester United n'a pas abandonné

Lors de cette réunion, le Barça s'était renseigné de son côté sur Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso. Chelsea est prêt à céder ses joueurs, à condition d'avoir une offre suffisante et de trouver des remplaçants. Chelsea a l'avantage de disputer la Ligue des champions, au contraire de Manchester United, qui ne semble pas avoir abandonné non plus. Le Barça aimerait vendre de son côté Frenkie de Jong et en réclamerait au moins 80 millions d'euros.

En vendant Frenkie de Jong, le Barça pourrait finaliser le transfert de Bernardo Silva, le milieu portugais de Manchester City, où un accord existe déjà. Avec ce match à venir entre Chelsea et Manchester United, le club de Joan Laporta va aussi avoir l'occasion de faire monter les enchères. Ne reste néanmoins plus qu'à convaincre le principal intéressé de partir.