Chelsea: le gros tacle de Tuchel contre Hudson-Odoi

Lancé à la pause lors de la rencontre de Premier League entre Southampton et Chelsea (1-1), Callum Hudson-Odoi a été remplacé une demi-heure plus tard. Thomas Tuchel n'a pas du tout apprécié l'attitude du jeune ailier anglais.

Il n’a passé que trente minutes sur le terrain. Entré à la pause ce samedi lors de la rencontre entre Southampton et Chelsea (1-1), comptant pour la 25e journée de Premier League, Callum Hudson-Odoi a cédé sa place à Hakim Ziyech dès la 76e minute de jeu. Comme il est plutôt rare de voir sortir un joueur lancé en cours de jeu, certains ont pu penser qu’il s’était blessé. Son visage était d’ailleurs fermé au moment de quitter la pelouse. Mais non, le jeune ailier anglais (20 ans) n’était pas touché physiquement. Thomas Tuchel, qui lui a donné une petite tape amicale à sa sortie, a décidé de le remplacer parce qu’il était mécontent de son rendement et de son comportement.

"Une décision difficile"

"Je n’étais pas satisfait de son attitude et de son contre-pressing. Il a raté des ballons faciles", a expliqué l’entraîneur allemand après la rencontre au micro de BT Sport. Un constat assez cash alors que l'ancien coach du PSG se veut d'ordinaire protecteur avec ses joueurs. Déçu de ne pas voir Hudson-Odoi se donner "à 100%", il a senti "qu’il n’était pas en forme pour nous aider". "C’était une décision difficile, mais demain elle sera oubliée", a souligné Tuchel. Considéré comme un grand espoir du football anglais, et un temps annoncé dans le viseur du Bayern Munich, Hudson-Odoi n’a inscrit que deux buts cette saison en championnat.

S’il était remplaçant au coup d’envoi face aux Saints, il bénéficie d’un temps de jeu important depuis l’arrivée de Tuchel en remplacement de Frank Lampard. "Il a toutes les chances de commencer contre l'Atlético (mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, sur RMC Sport)", a précisé Tuchel, dont l'équipe occupe actuellement la quatrième place de Premier League, avec trois points de retard sur le podium.

