Chelsea: le nouveau maillot domicile dévoilé

Chelsea a dévoilé ce jeudi sa nouvelle tunique domicile pour la saison à venir, avec un design très épuré. Le premier maillot de la nouvelle ère Todd Boehly.

C'est la période des nouveaux maillots. Chelsea a dévoilé ce jeudi sa tunique domicile pour la saison 2022-2023, "en hommage à l'ancien manager Ted Drake", sélectionneur de l'Angleterre entre 1934 et 1938. mais aussi entraîneur des Blues entre 1952 et 1961 et décrit comme l'homme qui a introduit le logo du club, avec un lion.

Un maillot épuré

Au niveau esthétique, Chelsea reste dans la sobriété cette année avec un maillot bleu et un col blanc. Nike reste l'équipementier du maillot et "Three" le sponsor principal. Au moment du gel des actifs de Roman Abramovich, l'ancien propriétaire, la marque de télécommunications avait décidé de suspendre ses activités avec le club londonien mais a fini par rester dans le giron.

L'équipe du sud-ouest de Londres a touché 47 millions d'euros la saison dernière grâce au contrat le liant à Three. Nike rapporte de son côté 65 millions d'euros. Le gouvernement britannique avait prononcé des sanctions à l'encontre de Chelsea et de son oligarque russe, en lien avec l'invasion de la Russie en Ukraine.

Chelsea a été racheté récemment par le milliardaire américain Todd Boehly, également co-propriétaire de la franchise de baseball des Dodgers. Thomas Tuchel est resté à son poste d'entraîneur et une belle enveloppe est promise au technicien allemand pour le mercato en cours.