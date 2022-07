Tottenham: Richarlison manquera le premier match de championnat… pour jet de fumigène

Nouvelle recrue de Tottenham, Richarlison manquera la première journée de Premier League pour avoir jeté un fumigène en guise de célébration le 1er mai dernier, lors d’Everton-Chelsea (1-0).

Une suspension à ranger aux rayons des absences insolites. Fraîchement engagé à Tottenham, Richarlison ne fera pas ses grands débuts en Premier League avec les Spurs lors la première journée le 6 août face à Southampton. La raison? Il s’est emparé d’un fumigène pour célébrer son but avec Everton face à Chelsea (1-0), avant de le jeter les tribunes de Goodison Park.

Une amende de 29 000€

L’attaquant brésilien, qui a signé la semaine dernière un contrat de cinq ans à Londres contre environ 70 millions d’euros, devra également s’acquitter d’une amende de 29 000€ pour son comportement après son but victorieux.

"Une commission de régulation indépendante a suspendu Richarlison de Andrade pour un match et lui a infligé une amende de 25 000£ à la suite d’une infraction à la règle E3 de la FA qui a eu lieu lors d’un match de Premier League le dimanche 1er mai 2022, écrit la fédération anglaise dans un communiqué relayé par Tottenham. L’attaquant du Tottenham Hotspur FC a admis que sa conduite alors qu’il jouait pour l’Everton FC à la 46e minute de ce match contre le Chelsea FC était inappropriée, et sa sanction a été imposée lors d’une audience ultérieure".

Premier match contre Chelsea?

Pour rejouer en Premier League, le nouveau numéro 9 des Spurs attendra donc au moins le 14 août et un derby contre… Chelsea à Stamford Bridge. Auteur de 10 buts la saison passée en championnat, l’international brésilien (36 sélections, 14 buts) a aidé les Toffees à se sauver in extremis (16e). Richarlison s'apprête désormais à découvrir un tout autre monde et la Ligue des champions dans les prochaines semaines.