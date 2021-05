Chelsea-Leicester: Thiago Silva règle ses comptes avec Amartey après son chambrage

La rencontre entre Chelsea et Leicester (2-1) s'est terminée par une bagarre générale ce mardi, pour le compte de la 37e journée de Premier League. Trois jours après la finale remportée par les Foxes en FA Cup, Thiago Silva n'avait lui pas oublié le chambrage de Daniel Amartey.

Chelsea et Leicester se sont retrouvés ce mardi pour la deuxième fois en l'espace de quatre jours. Et Thiago Silva n'avait pas oublié la finale de FA Cup perdue samedi dernier face aux Foxes (1-0). Pour la revanche des Blues (2-1) en Premier League ce mardi, l'ancien capitaine du PSG a réglé ses comptes avec Daniel Amartey.

Amartey avait chambré après la finale de FA Cup

En cause: Amartey avait posté une vidéo samedi soir, où on le voyait prendre le fanion de Chelsea dans les vestiaires avant de le jeter par terre, d'un geste nonchalant. En fin de match ce mardi, dans le temps additionnel de la seconde période, les esprits se sont échauffés autour d'une brouille entre Ricardo Pereira et Ben Chilwell, pourtant deux anciens coéquipiers à Leicester.

Chelsea double Leicester au classement

Thiago Silva n'avait lui pas oublié la scène de Daniel Amartey, malgré des excuses publiées ensuite par Leicester. Le défenseur brésilien s'est montré très énervé en voyant arriver son adversaire, pourtant remplaçant. S'il tentait jusque là de calmer ses coéquipiers, le joueur de 36 ans est venu invectiver le Ghanéen lorsque celui-ci s'est présenté. Les deux hommes ont été rapidement séparés, mais Thiago Silva est apparu très énervé.

Avec ce succès, Chelsea a en tout cas assuré l'essentiel sur le terrain, récupérant la 3e place du classement après 37 journées. Pour les joueurs de Thomas Tuchel, il faudra donc gagner ce dimanche (17h30) en déplacement sur le terrain d'Aston Villa pour valider leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Blues pourraient aussi directement se qualifier en remportant la prochaine finale de la compétition, le samedi 29 mai prochain, face à Manchester City.