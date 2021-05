Chelsea: Tuchel plutôt rassurant pour Kanté, sorti sur blessure

Après la sortie de N’Golo Kanté sur blessure ce mardi face à Leicester (2-1), l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel s’est montré plutôt rassurant à 11 jours de la finale de la Ligue des champions et moins d’un mois de l’Euro.

N'Golo Kanté, le milieu de terrain français de Chelsea, est sorti après une demi-heure de jeu contre Leicester, ce mardi, mais probablement par précaution, a indiqué Thomas Tuchel, à onze jours de la finale de la Ligue des champions contre City.

Le champion du monde, sélectionné parmi les 26 Bleus pour participer à l'Euro cet été (11 juin-11 juillet), a quitté le terrain à la 32e minute d'un match capital dans la course à la C1. La rencontre a finalement été remportée par Chelsea contre Leicester (2-1), ce qui permet aux Blues de monter sur le podium et d'avoir leur destin en mains.

Kanté a été remplacé par Mateo Kovacic, après avoir ménagé ses efforts pendant que son remplaçant s'échauffait. Il a quitté le terrain sans boiter ou montrer de signe qu'il souffrait particulièrement.

Tuchel: "Il m'a dit que ce n'était pas trop grave"

Après le match, l'entraîneur Thomas Tuchel ne s'est pas montré trop inquiet, malgré les échéances immédiates, dont une finale de la Ligue des Champions à disputer contre Manchester City le 29 mai. "Il m'a dit que ce n'était pas trop grave. J’ai confiance en lui", a indiqué l’Allemand au micro de RMC Sport, avec un petit sourire.

"Je ne sais pas encore (ce qu'il a), on vérifiera ça demain (mercredi)", a aussi expliqué le coach au micro de Sky Sports après le match. "J'ai une bonne relation avec ‘NG’. Il m'a dit qu'il ressentait quelque chose et qu'il ne voulait pas continuer et risquer une blessure musculaire, donc j'espère qu'il sera là dimanche", pour la dernière journée de Premier League, à Aston Villa.