Chelsea: Thiago Silva espère affronter l'AC Milan la saison prochaine

Thiago Silva, le défenseur de Chelsea, s’emballe pour la belle saison de l’AC Milan à la lutte pour une première qualification en Ligue des champions depuis 2014. Le Brésilien espère retrouver son ancien club la saison prochaine.

Thiago Silva (36 ans) suit avec toujours avec une grande attention les résultats de l’AC Milan, où il a passé trois ans (2009-2012) avant de rejoindre le PSG en 2012. Le défenseur brésilien se réjouit de la saison des Rossoneri, actuellement troisièmes de Serie A après leur net succès sur le terrain de la Juventus (0-3) le week-end dernier. Longtemps leaders, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic sont en course pour retrouver la Ligue des champions après sept ans d’absence et cela ravit "O Monstro".

"Je pense à ce moment depuis que j'ai quitté Milan, explique le Brésilien dans une interview à Sky Sport. J'espérais qu'il reviendrait dans le top quatre et cette année, nous sommes proches. Je suis encore supporter. Milan mérite la Ligue des champions." A trois journées de la fin, les Milanais comptent trois points d’avance sur la Juventus, 5e et en passe de manquer une qualification après la défaite face à Milan.

"Triste pour Buffon"

"J'ai vu le match, il y avait un peu de tristesse pour les Brésiliens qui jouent pour la Juve comme Danilo, Alex Sandro et Arthur et pour Buffon, mon ancien partenaire à Paris, a-t-il reconnu. Mais les Rossoneri méritaient ce résultat et méritent la qualification pour la grande saison qu'ils ont fait ces 6-7 mois. Je reste fan de Milan et j'espère revenir bientôt à San Siro qui pour moi est un stade spécial."

Cela sera peut-être pour la saison prochaine en Ligue des champions puisque Chelsea est aussi bien parti pour y participer en assurant sa place dans le Top 4 de la Premier League. Les Blues ont surtout l’occasion d’inscrire une deuxième fois leur nom au palmarès de la compétition reine des clubs lors de la finale face à Manchester City, le 29 mai prochain (21h, sur RMC Sport 1). Arrivé en début de saison après la fin de son histoire avec Paris, Thiago Silva devrait prolonger une saison avec Chelsea.