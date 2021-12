UFL: le nouveau jeu vidéo de foot se dévoilera fin janvier, Lukaku nouvel ambassadeur

Le nouveau jeu vidéo de football UFL dévoilera ses premières images le 27 janvier prochain. Après Roberto Firmino, Romelu Lukaku a été nommé comme ambassadeur comme le futur concurrent de FIFA.

Les 'gamers' vont rapidement pourvoir se faire une impression sur le prochain jeu de football, dont la date de sortie est encore inconnue. Les premières images d'UFL vont ainsi être annoncées le 27 janvier prochain, comme l’a annoncé le compte Twitter officiel du jeu. Romelu Lukaku a également été dévoilé en tant qu’ambassadeur.

Lukaku après Zinchenko et Firmino

Fin août, UFL s’était annoncé lors de la Gamescom, événement mondial du jeu vidéo. Très peu d’informations avaient filtrées, si ce n’est la présence de plus de 5.000 joueurs sous licence et la possibilité "d’affronter d’autres joueurs du monde entier". Venu concurrencer l’intouchable FIFA et le remodelé eFootball (ex-PES), UFL va donc se dévoiler en partie dans un mois.

Alors qu’Oleksandr Zinchenko et Roberto Firmino avaient ensuite été annoncés comme ambassadeurs, un troisième joueur est venu se greffer à ce duo déjà prestigieux: Romelu Lukaku. L’attaquant de Chelsea a confirmé la nouvelle sur Instagram en dévoilant l’une de ses cartes dans le jeu.

Lukaku: "J'aime vraiment leur philosophie"

"UFL est incroyable. J’ai suivi les nouvelles autour de ce jeu depuis quelques temps et j’aime vraiment leur philosophie et l’approche du développement du jeu, réagit le buteur belge dans le communiqué officiel. J’attends avec impatience de voir ce que Strickerz apportera aux joueurs et aux fans de football quand le jeu sortira".

À l’initiative du studio indépendant biélorrusse Strikerz et "en développement depuis 2016", le jeu a également déjà annoncé des partenariats avec six clubs européens: Monaco, West Ham, le Sporting Portugal, le Borussia Moechengladbach, le Chakthior Donetsk et Besiktas. "Restez connectés plus d’énormes annonces!", a promis UFL sur Twitter.