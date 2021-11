Chelsea-Manchester United: une énorme bourde, de l'intensité et un classement qui se resserre

Le choc de la 13e journée de Premier League a abouti à un match nul entre Chelsea et Manchester United ce dimanche (1-1), à Stamford Bridge. Une rencontre marquée par une énorme bourde et qui permet de resserrer les écarts en haut de tableau.

Chelsea avait l'occasion d'enfoncer un peu plus un rival mal en point et de maintenir Manchester City à distance. Mais les Blues ont dû se contenter du match nul ce dimanche face à Manchester United (1-1), dans le choc de la 13e journée de Premier League. Un résultat qui entretient le suspense dans la course au titre mais qui s'avère aussi plutôt bon pour des Mancuniens en attente de leur prochain entraîneur.

>>> revivez le match en live-texte

Une première période insipide des Mancuniens

Une statistique résume le scénario de la première période. 0,02. Voici le total des expected goals de Manchester United lors des 45 premières minutes de la rencontre. Pour Chelsea, qui n'a pas non plus croulé sous les occasions franches, c'est 0,86. Les data montrent aussi une position moyenne des joueurs mancuniens... dans leur moitié de terrain durant leur première acte.

A Chelsea les inspirations offensives, avec le rôle prépondérant de Marcos Alonso au lancement. Aux Blues aussi, la solidité défensive. D'ailleurs, cette saison en Premier League, une seule équipe est parvenue à fendre la muraille en première période contre Chelsea: c'était Liverpool, sur penalty (1-1 score final).

La bourde énorme de Jorginho... qui se rattrape

La bourde de Jorginho lors de Chelsea-Manchester United © RMC Sport

Il suffisait pourtant d'une bascule. Moins en vue depuis le début de saison, après une saison 2020-2021 exceptionnelle avec notamment un Euro 2021 et une Ligue des champions à son palmarès, Jorginho a tout connu dans ce match. Assez discret - pour ne pas dire transparent - dans la construction offensive, le milieu de terrain italien a commis une énorme bourde qui a tout fait basculer.

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les affiches de Premier League

Sur un ballon dégagé en catastrophe par Manchester United, dans sa moitié de terrain près du rond central, Jorginho tente de contrôler. Sauf que ce geste à la Lionel Messi se transforme en un contrôle raté, avec le ballon qui rebondit et atterrit sur la trajectoire de Jadon Sancho. L'ailier anglais fonce, balle au pied, alors qu'aucun joueur de Chelsea n'est là pour défendre. Accompagné dans le mouvement par Bruno Fernandes, l'ancien joueur de Dortmund élimine le gardien et ouvre le score.

Un vrai hold-up, tant les Red Devils n'avaient pas existé jusqu'à cette 50e minute. Mais ce but contre le cours du jeu a eu le mérite de réveiller tout le monde. A commencer par les Mancuniens, qui ont enfin commencé à jouer. L'intensité du match est, du même coup, montée de deux crans.

La solution sur penalty

Un raté de Timo Werner avant l'heure de jeu a relancé des Blues sonnés par ce but encaissé. Et les assauts mis en place sur le but de David De Gea ont repris. La solution est finalement venue... sur penalty, pour une faute d'Aaron Wan-Bissaka dans la surface sur Thiago Silva. Jorginho, spécialiste de l'exercice, s'est chargé de le tirer et d'égaliser (69e minute).

Certains souligneront l'entrée de Cristiano Ronaldo à la place de Jadon Sancho cinq minutes plus tôt. L'Anglais, qui n'avait pas marqué (il faut dire qu'il manquait de temps de jeu) sous Ole Gunnar Solskjaer, a planté deux fois en deux matchs contre Michael Carrick. Le Portugais, lui, peine historiquement contre Chelsea, avec un seul but sur ses désormais 15 derniers matchs.

Le classement se resserre en haut

Malgré les tentatives - vaines - des Blues dans la surface de réparation, malgré une nouvelle grosse frayeur sur une passe d'Edouard Mendy à destination de sa défense (très mal exploitée par Fred et sa tentative de lob totalement improbable), le score n'a plus bougé. Il y avait pourtant une balle de match dans le pied d'Antonio Rüdiger, qui a raté sa volée dans les dernières secondes de la rencontre.

La volée ratée de Rudiger © RMC Sport

Au classement, ça se resserre en haut de tableau: Chelsea reste leader mais ne compte plus qu'un point d'avance sur Manchester City, vainqueur un peu plus tôt de West Ham (2-0). Des Cityzens qui n'ont eux-mêmes qu'un point de plus que Liverpool. En attendant Ralf Rangnick, les Red Devils passent à la huitième place. A... 12 points de leurs adversaires du soir.