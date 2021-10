Chelsea: Mason Mount veut croire en ses chances de gagner le Ballon d’or

Titulaire indiscutable dans le onze de départ de Chelsea, Mason Mount (22 ans) a été d’une grande importance lors de la victoire en finale de la Ligue des champions face à Manchester City (1-0). Présent dans la liste des 30 nommés au Ballon d’or, le milieu de terrain anglais a admis lors d’une conférence de presse avec sa sélection ne pas être totalement pessimiste sur ses chances de remporter cette distinction.

Auteur de six buts et cinq passes décisives en Premier League la saison dernière, Mason Mount (22 ans) s’est pleinement imposé dans le dispositif de Thomas Tuchel à Chelsea. Passeur décisif pour Kai Havertz lors de la finale en Ligue des champions face à Manchester City (victoire de Chelsea 1-0), le joueur formé chez les Blues, important aussi lors du parcours anglais jusqu'à la finale de l'Euro 2021, a fait une telle impression qu’il figure dans la liste des 30 nommés pour gagner le Ballon d’or. Malgré ses faibles chances de remporter cette récompense, le milieu anglais refuse de partir perdant: "J’en doute (sur le fait de gagner), mais on ne sait jamais", a-t-il déclaré.

L’Anglais s’est surtout estimé heureux de voir son nom avec ceux des plus grands joueurs de football actuel comme Lewandowski, Mbappé, Messi et Ronaldo pour ne citer qu’eux: "C’était spécial d’être nommé. Je l’ai probablement découvert au même moment que tout le monde, alors voir cela et être aux côtés de ces noms, c’est évidemment un rêve", a-t-il confié.

"Ce n’est que le début"

Durant cette conférence de presse, Mason Mount s’est montré satisfait de voir son travail être autant récompensé: "Je pense que toutes les années où vous travaillez dur, vous vous dévouez et voyez ensuite quelque chose comme ça, ça montre que ça paye. Mais ce n’est que le début, ça ne s’arrête pas là", a-t-il conclu.

Il faut dire que l’Anglais s’est tellement montré important avec son club, que son absence s’est fait ressentir lors des défaites de Chelsea contre Manchester City (0-1) en championnat et la Juventus en Ligue des champions (1-0). Son retour sur le terrain devrait faire du bien à Chelsea qui affrontera ce samedi (à 18h30) le surprenant promu Brentford (7ème au classement) à l’extérieur.