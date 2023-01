Chelsea: Mudryk déjà encensé, Gerrard le compare à Robben

Auteur de ses grands débuts avec Chelsea ce samedi face à Liverpool (0-0), Mykhailo Mudryk a reçu beaucoup d'éloges de la part d'anciennes légendes de la Premier League. À commencer par Steven Gerrard, qui compare le milieu ukrainien à Arjen Robben.

Après une rapide présentation la semaine dernière, Mykhailo Mudryk a effectué ses grands débuts avec Chelsea ce samedi à l'occasion du déplacement des Blues sur la pelouse de Liverpool lors de la 21e journée de Premier League (0-0). Lancé à la 55e minute par Graham Potter, l'international ukrainien a apporté sa fougue et aurait même pu marquer son premier but dix minutes plus tard après avoir fait danser Joe Gomez et James Milner dans la surface des Reds.

"Il m'a un peu rappelé Arjen Robben"

Sa prestation n'a pas laissé insensible certaines légendes de football britannique, à l'image de Steven Gerrard. L'ancien capitaine de Liverpool ose même la comparaison avec un très grand gaucher. "Il a l'air d'un vrai joueur, certains de ses gestes aujourd'hui sont exceptionnels. Il m'a un peu rappelé Arjen Robben, son premier contact n'était pas bon, mais à partir de là, son jeu de jambes, sa rapidité, sa façon de manipuler le ballon, je serais très excité si j'étais à Chelsea", a-t-il confié à BT Sports dans des propos relayés par le Daily Mail.

Le joueur de 22 ans, acheté par le club londonien contre un chèque de 100 millions d'euros (bonus inclus), aura l'occasion de grapiller du temps de jeu vendredi face à Fulham pour aider les Blues à quitter une 10e place à des années-lumière des objectifs des Blues. Une réaction est rapidement attendue si l'équipe de Graham Potter ne veut pas définitivement dire adieu à la Ligue des champions, actuellement à dix points.