Ligue des champions: où en est le Bayern Munich à un mois du 8e de finale aller contre le PSG?

Spécialiste du foot allemand pour RMC, Polo Breitner fait le point dans l'After Foot sur la situation d'un Bayern Munich, futur adversaire du PSG en Ligue des champions le 14 février prochain en 8e de finale aller. Perclus de blessés, le géant bavarois semble considérablement amoindri.

Le Paris Saint-Germain ne va pas fort depuis la reprise du foot en France. Mais que les supporters français se rassurent un peu, le Bayern Munich ne va pas beaucoup mieux non plus. Non pas à cause de ses résultats sportifs, puisque le futur adversaire du club parisien en 8es de finale de Ligue des champions n’a pas encore repris en Bundesliga. Mais à cause de multiples problèmes qui viennent polluer le club munichois ces dernières semaines.

Dans l’After Foot lundi soir, Polo Breitner, spécialiste du foot allemand pour RMC, a fait le point sur la situation du géant bavarois. Rappelant qu’"il y a beaucoup de questions autour du Bayern", qui compte de nombreux joueurs blessés, à l’image de Lucas Hernandez, Sadio Mané ou de Manuel Neuer.

"En Allemagne, ça commence à bouillir"

La situation autour de Neuer semble d’ailleurs être la plus problématique, puisque le mur allemand est forfait pour le reste de la saison. "Il y a ce problème de gardien qui n’est pas résolu, et qui est même très compliqué puisque, comme l’a très bien dit Nagelsmann, le marché des gardiens est très compliqué en Europe." Un temps pistés pour compenser sa perte, Alexander Nübel et Yann Sommer ne rejoindront pas Munich.

"En Allemagne, ça commence à bouillir autour de Kingsley Coman: le joueur n’est pas content de sa situation, et le club n’est pas content de ses performances. (…) Il y a aussi le dossier Pavard qui est compliqué, on ne sait plus s’il est encore au Bayern", poursuit Breitner au sujet du défenseur français, annoncé proche du FC Barcelone ces dernières semaines.

Avec Mané ou Choupo-Moting?

Blessé depuis le 8 novembre, Sadio Mané est lui aussi toujours incertain pour cette rencontre européenne. "On ne connaît toujours pas le onze de départ, on ne sait pas s’il va y avoir un numéro 9 devant et si celui-ci sera Choupo-Moting. Il n’y a pas d’articles en France, mais à Munich, on ne parle que de ça."

Alors, le Bayern Munich sera-t-il prêt pour le 14 février et la manche aller face au PSG? "Il y a eu un match amical qui a été formidable au niveau du spectacle, 4-4 (vendredi contre le RB Salzbourg), mais le président Oliver Kahn a tout de même dit dans un petit tweet qu’il y avait encore beaucoup de boulot… Il y a un match très important vendredi contre Leipzig pour la reprise de la Bundesliga. Je pense qu’ils ne seront pas prêts. Mais ce sera un vrai test pour le club."

Le 8e aller est programmé le 14 février prochain au Parc des Princes (21 heures, sur RMC Sport). Le match retour aura lieu trois semaines plus tard à l’Allianz Arena, le mercredi 8 mars (21 heures sur RMC Sport).