Mercato: ça discute entre Steven Gerrard et la Pologne pour le poste de sélectionneur

Après l'élimination de la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 face à la France, la Fédération polonaise a entamé des discussions avec Steven Gerrard pour remplacer Czeslaw Michniewicz, dont le contrat n'a pas été renouvelé.

Quand verra-t-on de nouveau Steven Gerrard sur un banc ? La réponse pourrait être très bientôt, car selon les informations de la presse polonaise, confirmées par Fabrizio Romano, la Fédération polonaise est en discussion avec l'ancienne légende de Liverpool pour reprendre le poste de sélectionneur, le contrat de Czeslaw Michniewicz n'ayant pas été renouvelé après l'élimination en huitième de finale de la Coupe du monde contre la France.

Sans club depuis son limogeage d'Aston Villa en octobre 2022, l'ex-international anglais pourrait connaître sa première expérience en sélection, après avoir coaché les Glasgow Rangers et les Villans.

Une dernière expérience difficile à Villa

Lors de son ultime challenge en Angleterre, Steven Gerrard a dirigé 40 matchs toutes compétitions confondues entre novembre 2021 et octobre 2022, pour un bilan mitigé (13 victoires, 8 nuls et 19 défaites) et une 17e place. Désormais coachés par Unai Emery, les coéquipiers de Lucas Digne sont remontés à la 11e place.

Si l'Anglais de 42 ans s'installe sur le banc de la Pologne, il pourrait diriger son premier match le 24 mars à l'occasion des éliminatoires pour l'Euro 2024, qui se jouera en Allemagne. Les Polonais sont placés dans le groupe E avec l'Albanie, la République Tchèque, les Îles Féroé et la Moldavie.