Chelsea: Pochettino confronté à la grogne des supporters après une nouvelle défaite

Chelsea s'est de nouveau incliné ce samedi face à Nottingham Forest (1-0). Une deuxième défaite en quatre matchs qui laisse les Blues dans le doute et sans réaction, malgré les folles dépenses estivales.

Chelsea n'est pas encore sorti du bourbier. En quête de rachat après un exercice 2022-2023 raté (12e), les Blues ont encore du pain sur la planche pour retrouver les sommets, puisqu'ils se sont inclinés pour la deuxième fois en quatre matchs de Premier League, à domicile, contre Nottingham Forest (1-0).

Une nouvelle contre-performance qui laisse les joueurs de Mauricio Pochettino à une triste 11e place. Le contraste est saisissant avec leur recrutement clinquant de l'été, censé redynamiser une équipe traumatisée par sa piteuse saison dernière.



Dans le jeu, Chelsea a offert des séquences attrayantes, des transitions rapides et des gestes techniques délicieux. Mais la mécanique bien huilée tombé en panne lorsqu'il s'agit de marquer. Le grand loupé de Nicolas Jackson à la 83e minute (une reprise qui s'envole au-dessus du but) résume ainsi le samedi raté de Chelsea.

Un calendrier dantesque dans les prochaines semaines

Face à la grogne des supporters qui monte, Mauricio Pochettino a essayé de jouer les pompiers de service en déminant la situation. "Aujourd'hui on s'est créé des occasions, on a dominé le match mais on n'a pas été assez clinique dans le dernier tiers du terrain. Vous devez marquer si vous voulez gagner. Je ne suis pas frustré mais déçu. [...] Les gens qui regardent dans le passé veulent voir l’équipe gagner et bien jouer. Nous ne jouons pas de manière fantastique mais je pense que la performance n'est pas mauvaise. Les supporters veulent gagner et nous devons leur donner la possibilité d'être heureux. Nous sommes à Chelsea et nous devons gagner chaque match."

Chelsea, le club piège du mercato - Avec Julien Laurens / Partie 2 – 17/08 8:45

A l'inverse, Nottingham Forest s'est montré plein de réalisme devant la cage de Robert Sanchez. Entré avant la pause pour remplacer le Brésilien Danilo, blessé, la recrue Anthony Elanga (ex-Manchester United) a trompé le gardien espagnol en ouvrant bien son pied, calmement, à la Thierry Henry (48e, 1-0).

Une réaction est rapidement attendue pour les coéquipiers de Malo Gusto, qui doivent prendre des points face à des adversaires a priori prenables (Bournemouth, Aston Villa, Fulham. Surtout que la difficulté va rapidement augmenter, avec un enchaînement diabolique (Arsenal, Brentford, Tottenham, Manchester City, Newcastle, Brighton, Manchester United entre le 21 octobre et le 6 décembre).