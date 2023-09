Mercato: Chelsea officialise Palmer et franchit la barre du milliard dépensé sous l’ère Boehly

Chelsea a officialisé la signature de Cole Palmer (21 ans) contre environ 50 millions d'euros en provenance de Manchester City, ce vendredi. Le transfert fait franchir la barre du milliard d'euros dépensé dans le mercato par Todd Boehly depuis son arrivée au club en 2022.

Nouvelle recrue et nouveau gros chèque pour Chelsea. Les Blues ont officialisé ce vendredi la signature de Cole Palmer (21 ans) en provenance de Manchester City. Le joueur, récemment buteur en Supercoupe d'Europe, s'est engagé pour sept ans (plus une année en option) avec l'équipe londonienne. Il quitte son club formateur où il était considéré comme une valeur montante par Pep Guardiola. Il avait fêté son premier match avec les pros à 18 ans en 2020, avant d'être régulièrement utilisé dans la rotation la saison dernière (25 apparitions toutes compétitions confondues, 41 au total sous les couleurs des Citizens).

490 millions d'euros pour onze recrues cet été

Son CV a convaincu les dirigeants londoniens d'investir près de 47 millions d'euros dans l'opération (plus trois millions d'euros de bonus). Selon les calculs de Sky Sports, ce transfert fait même franchir la barre du milliard de livres investi sur le marché des transferts par le propriétaire Todd Boehly depuis son arrivée au club en juin 2022.

En trois mercatos, Boehly, par le biais du groupe Clearlake Capital, a exactement dépensé 1,02 milliard de livres (soit 1,19 milliard d'euros) en indemnités de transfert, dont 490 lors de ce marché estival pour onze joueurs. Un changement de monde pour le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, nommé cet été: lors de son passage à Tottenham (2014-2019), les Spurs avaient déboursé un total de 480 millions d'euros... en onze mercatos, illustre Sky Sports.

Malgré l'absence de compétition européenne cette saison, Cole Palmer s'est laissé tenter par le très dépensier projet londonien. "Je suis excité de commencer et ça fait du bien de signer", a-t-il déclaré sur le site du club.

"J'ai rejoint Chelsea parce que le projet ici sonne bien et à cause de la plateforme, je devrai essayer de montrer mes talents", a-t-il ajouté.

"C'est une équipe jeune et affamée et j'espère que nous pourrons faire quelque chose de spécial ici." Il pourrait faire ses débuts dès samedi (16h) face à Nottingham Forest, lors de la quatrième journée de Premier League. Avec une victoire, un nul et une défaite, Chelsea est actuellement 10e du championnat.