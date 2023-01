Chelsea: Potter défend Joao Felix après son expulsion dès son premier match

Joao Felix s’est fait expulser dès son premier match avec Chelsea, jeudi lors de la défaite contre Fulham (2-1) au lendemain de son arrivée. Graham Potter, son manager, l’a défendu.

Drôle de baptême pour Joao Felix (23 ans). Le milieu de terrain portugais s’est fait expulser dès son premier match avec Chelsea lors de la nouvelle défaite des Blues à Fulham (2-1). Le joueur s’était officiellement engagé avec son nouveau club la veille en provenance de l’Atlético de Madrid sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Aligné d’entrée 24 heures plus tard, il s’est mis plutôt en évidence avant de voir sa soirée virer au cauchemar.

Après avoir manqué son contrôle, l’ancien joueur du Benfica a tenté de le récupérer d’un tacle glissé incontrôlé. Il a finalement fauché le défenseur adverse, Kenny Tete, au niveau du genou, et s’est fait exclure directement et logiquement par l’arbitre (57e). A l’issue de la rencontre, Joao Felix a reçu le soutien de son entraîneur Graham Potter.

"Il n'y avait aucune méchanceté"

"C’est un tacle d'attaquant, a déclaré l’entraîneur anglais. Ça ne ressemble pas à un geste d’humeur, c'était mal contrôlé. C’est une action de football qui peut arriver avec la vitesse de la Premier League. Il n’y est pas allé pour blesser quelqu’un. Il n'a pas perdu la tête. Ce sont tous des moments d'apprentissage. Joao est un jeune joueur, top player, et on voit ses qualités. Il n'y avait aucune méchanceté mais je comprends pourquoi il a reçu un rouge. Son pied était un peu haut et l'arbitre a une décision à prendre."

Alors que le score était de parité avant l’exclusion du Portugais (1-1), Chelsea a finalement craqué sur une tête de Vinicius (73e) à la retombée d’un centre mal jugé par le gardien Kepa. A l’issue de la rencontre, Potter accusait un peu le coup avec ce nouveau coup du sort tout en louant la performance jusqu’alors séduisante de sa recrue, dont il redoute une suspension de trois matchs. "C'est vraiment frustrant, incroyablement difficile et je suis désolé pour les supporters, a conclu Potter. C'est un autre coup dur, ils s'enchaînent en ce moment. Il était vraiment bon, on pouvait voir sa qualité dans le jeu, donc perdre Joao pendant trois matches est vraiment décevant."

Les Blues ont ainsi concédé une septième défaite lors de leurs dix derniers matchs et pointent désormais à la 10e place de Premier League à 10 points du Top 4.