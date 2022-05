Chelsea: Ratcliffe, propriétaire de Nice, prêt à formuler une nouvelle offre pour racheter le club

Si sa première offre de rachat à hauteur de cinq milliards d’euros a été rejetée parce qu’elle ne s’inscrivait pas dans le processus de vente mis en place par Chelsea, le propriétaire de Nice, Jim Ratcliffe, prévoit de revenir à la charge selon la presse britannique.

Il a pris un refus clair et net. Patron du géant de la chimie Ineos et déjà propriétaire de l’OGC Nice en Ligue 1, Jim Ratcliffe a formulé la semaine dernière une offre à hauteur de 4,25 milliards de livres (cinq milliards d'euros) pour le rachat de Chelsea, qui a été mis en vente début mars par Roman Abramovich, visé par des sanctions de Londres après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le milliardaire britannique a proposé deux milliards d'euros d'investissements dans le club sur dix ans, et trois milliards en direction d'une fondation caritative pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine.

"C'est une offre britannique pour un club britannique", a-t-il commenté, promettant "d'investir dans Stamford Bridge pour en faire un stade de classe mondiale", ainsi que dans le secteur sportif pour réunir "les meilleurs joueurs et entraîneurs du monde". Selon Sky Sports, cette offre a toutefois été "rejetée d’emblée" puisqu’elle a été transmise en dehors du processus de vente mis en place par la banque américaine Raine, en charge de la vente du club. Mais Ratcliffe et Ineos n’ont pas prévu d’abdiquer.

Ratcliffe prêt à formuler une nouvelle offre

"Nous avons reçu un mail qui disait : ‘Oubliez, vous n'êtes pas dans le processus.' Ça venait de Raine, mais nous n'abandonnons pas parce que nous pensons que nous avons une offre qui a du sens pour le club", a expliqué Tom Crotty, directeur chez Ineos, auprès de l’agence de presse Bloomberg. Et d’après The Telegraph, Ratcliffe se tient prêt à soumettre une nouvelle offre revue à la hausse si le rachat de Chelsea n’est pas finalisé cette semaine par le consortium mené par Todd Boehly, copropriétaire des Lakers (basket) et Dodgers (baseball) de Los Angeles. Ce consortium se trouve en pole position pour reprendre les Blues et est même entré en négociations exclusives.

Mais alors pourquoi Ratcliffe ne s’est pas positionné plus tôt, ce qui lui aurait permis de proposer une offre dans le cadre du processus de vente ? "Deux semaines plus tôt, nous n'avions pas décidé que nous voulions le faire, c'est aussi simple que cela. Que vous nous croyiez ou non, nous sommes de vrais supporters. Jim est détenteur d'un abonnement à Chelsea depuis 10 ans, et il est fan de Manchester United depuis sa naissance. C'est donc un fan de foot et il comprend ce que veulent les fans. Londres mérite un club de la stature du Bayern Munich ou du Real Madrid. Chelsea offre cette opportunité", a précisé Tom Crotty auprès du Telegraph. Chelsea voudrait avoir un nouveau propriétaire d’ici fin mai afin de préparer au mieux la saison prochaine.