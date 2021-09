Chelsea: Reece James s'est fait voler sa médaille de la Ligue des champions

Dans un post Instagram, Reece James dévoile des images des caméras de vidéosurveillance présentes dans sa propriété où l’on voit des individus s’y introduire. Les cambrioleurs lui ont notamment dérober sa médaille symbolisant sa victoire en Ligue des champions avec Chelsea.

Reece James s'est fait dérober un objet de grande valeur. Le défenseur droit s’est fait voler sa médaille de vainqueur de la Ligue des champions remportée la saison dernière contre Manchester City. L’international anglais explique que les faits se sont déroulés mardi dernier lors de la victoire, 1-0, contre les Russes du Zénith St-Pétersbourg.



Dans un post Instagram, James a diffusé les images des caméras de vidéosurveillance où l’on voit des personnes s’introduire à son domicile. Dans cette publication, il détaille ce que les cambrioleurs ont réussi à dérober et compte sur la solidarité de ses supporters pour identifier les malfaiteurs et récupérer ses médailles.



"Ils ont réussi à soulever collectivement un lourd coffre-fort contenant quelques objets personnels dans leur voiture. Je ne garde jamais de bijoux chez moi, donc tout ce qui se trouvait dans le coffre était ma médaille de vainqueur de la Ligue des champions, ma médaille de vainqueur de la Super Coupe et ma médaille de finaliste de l'Euro 2020. Ces médailles ont été gagnées en représentant Chelsea et l'Angleterre, des honneurs qui ne pourront jamais m'être retirés, que j'aie ou non les médailles physiques pour le prouver. Néanmoins, je fais appel à tous mes fans de Chelsea et d'Angleterre pour m'aider à identifier et à dénoncer ces individus de bas étage qui ne pourront jamais être tranquilles car les preuves s'accumulent contre eux. La police, mes conseillers et le Chelsea FC (et bien d'autres) sont tous derrière moi car nous avons des pistes solides sur l'identité des coupables", confie-t-il sur son compte Instagram.

Un début de saison convaincant

Malgré son carton rouge lors du match nul, 1-1, contre Liverpool, Reece James a pris part à trois matchs de Premier Leaguee pour un but et deux passes décisives. Il a déjà égalé ses statistiques de la saison dernière où il a notamment disputé 32 matchs de Premier League. Reece James a également été un acteur important de la victoire en Ligue des vhampions où il a disputé 10 rencontres sur 13 matchs possibles.

Dimanche à 17h30, les champions d’Europe se déplacent sur la pelouse de Tottenham pour l’affiche de la cinquième journée de Premier League. Avec 10 points, les hommes de Thomas Tuchel sont leader ex-aequo avec Manchester United, Liverpool et Everton