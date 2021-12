Chelsea: Silva regrette le nombre de changements autorisés en Premier League

Face à West Ham, Chelsea a connu ce samedi sa deuxième défaite en Premier League (3-2). En zone mixte, le défenseur Thiago Silva est revenu sur cette rencontre mais a surtout regretté le fait que la Premier League n’autorise aux équipes que trois changements. Dans d’autres championnats, ce chiffre s’élève à cinq.

Samedi compliqué pour Chelsea. Avec la défaite face à West Ham (3-2) lors du derby londonien, les Blues pourraient perdre leur première place au classement de Premier League. Auteur du premier but de la rencontre, Thiago Silva (37 ans) s’est exprimé sur la défaite de son équipe.

Mais le Brésilien a surtout relevé le fait que la Premier League est l’un des seuls grands championnats où les cinq changements au cours d’un match ne sont pas autorisés: "Il y a beaucoup de matchs à jouer, on a beaucoup de blessés et pas seulement à Chelsea. On est dans un championnat où il y a trois changements, les autres en ont cinq."

Un constat que Thiago Silva regrette avec incompréhension, surtout vu l’intensité et l'engagement émise au sein du championnat anglais: "C’est le championnat le plus intensif d’Europe et c’est le seul où tu n’as droit qu’à trois changements."

Klopp: "Cela devrait être à nouveau à l’ordre du jour"

L’année dernière, cette décision de la part des dirigeants du championnat avait déjà fait parler. L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s’était exprimé à ce sujet: "Cela devrait être à nouveau à l’ordre du jour, mais je ne pense pas que ce soit possible à cause e du système. Cela n’aide pas quand Chelsea a des blessures, et City et Liverpool et United et Tottenham, parce que cela ne suffit pas pour les autres votes."