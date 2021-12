Premier League: battu par West Ham, Chelsea peut perdre sa place de leader

Au terme d’un derby londonien animé, Chelsea a connu ce samedi sa deuxième défaite de la saison face à West Ham (3-2). Malgré les buts de Thiago Silva et Mason Mount, les Blues ont vu les Hammers revenir au score et Masuaku les crucifier en fin de match. Une mauvaise opération pour le leader de Premier League, qui pourrait perdre cette place en cas de succès de Manchester City et Liverpool.

Ce derby londonien risque de coûter cher à Chelsea. Face à West Ham, ce samedi, les Blues ont connu leur deuxième défaite de la saison en Premier League (3-2). Trois points perdus susceptibles de leur coûter très cher dans la course au titre. D’autant qu’en cas de victoire de Manchester City et Liverpool ce samedi, les visiteurs pourraient perdre leur place de leader et chuter au 3e rang.

Désireux de se rassurer après une dernière victoire difficilement acquise face à Watford (2-1), Chelsea s’est mesuré à des dangereux Hammers. Ces derniers ont su trouver les ressources pour à chaque fois revenir au score, et inscrire via Masuaku un but improbable afin de remporter ce match. Les locaux n’avaient plus gagné en Premier League depuis trois matchs, avec deux défaites et un nul.

La boulette d’Edouard Mendy

Dans cette rencontre, le vainqueur de la dernière Ligue des champions a souvent eu du mal à s’imposer dans le jeu, face à un West Ham généreux dans ses efforts et capable de se montrer dangereux. Preuve que les Blues n’étaient pas vraiment à leur meilleur niveau, les tauliers Jorginho et Edouard Mendy sont loin d’avoir été irréprochables.

Alors que Thiago Silva avait réussi à ouvrir le score (28e), le portier sénégalais a concédé un penalty largement évitable (39e). Pas aidé par la mauvaise passe en retrait de Jorginho, l’ancien Rennais a commis une grosse faute dans sa surface sur Bowen, venu le presser. Mendy n’arrivera pas à détourner le penalty de Lanzini.

Via une belle reprise de volée de Mount (44e), Chelsea reprend l’avantage peu avant la pause. Mais au retour des vestiaires Bowen va de nouveau égaliser pour le quatrième de Premier League. En fin de match, Masuaku va marquer un but totalement improbable conduisant à la victoire de son équipe (87e).

Thomas Tuchel et ses troupes devront faire mieux au Leeds de Marcelo Bielsa le 11 décembre (à 18h30).