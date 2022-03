Chelsea: Six candidats retenus pour la reprise du club

Selon la BBC, la shortlist des possibles repreneurs de Chelsea est connue. Celle-ci comprendrait six noms, parmi lesquels l'ancien président de Liverpool, Martin Broughton, et le copropriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, Todd Boehly.

Lentement mais sûrement, la succession de Roman Abramovich à la tête de Chelsea se précise. Ce vendredi, la BBC annonce que deux consortiums sont venus s'ajouter à la liste des repreneurs potentiels, à savoir ceux de l'ancien président de Liverpool (avril à octobre 2010) Sir Martin Broughton et le copropriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, Todd Boehly. Le média britannique annonce que six groupes auraient déposé une offre pour s'octroyer le club de l'élite du football anglais, avant la date limite qui était fixée à vendredi dernier.

Le prochain président des Blues bientôt connu

Cette première liste de six va ensuite être réduite. Puis le soumissionnaire retenu sera annoncé et soumis à l'examen de la Premier League, qui se chargera de donner le feu vert, actant définitivement la reprise. Plusieurs critères sont examinés concernant celle-ci : le fonds de roulement, la source de financement, l'expérience dans le sport, la rapidité à conclure la transaction... Sans oublier une offre à la hauteur des trois milliards de livres sterling (3,6 milliards d'euros) escomptés par Roman Abramovich. Celui-ci ne pourra pour autant pas en bénéficier directement puisque le produit de la vente sera destiné à une fondation caritative ou à un compte gelé.

Pour rappel, l'oligarque russe, président de Chelsea depuis 2003, est ciblé par des sanctions européennes consécutives à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à ses liens supposés privilégiés avec Vladimir Poutine. Pour faire face à ces sanctions, une licence spéciale du gouvernement britannique a été délivrée au club londonien afin de pouvoir continuer à fonctionner.

Le consortium formé par Sir Martin Broughton fait partie des favoris pour la presse anglaise. Ancien président de British Airways, il peut compter sur des soutiens de poids à l'image du président de World Athletics et organisateur des Jeux olympiques de Londres 2012, Sebastian Coe, ou des milliardaires américains et actionnaires minoritaires de Crystal Palace, Josh Harris et David Blitzer.

C'est également le cas de la famille Ricketts mais les propriétaires des Chicago Cubs, franchise de MLB (baseball) se sont retrouvés au cœur d’une vive polémique ces derniers jours. En 2019, le site d’information américain Splinter News avait dévoilé des mails de Joe Ricketts (80 ans) datant de 2009, dans lesquels le patron des Cubs relayait des théories du complot et des messages racistes.